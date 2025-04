Na początku 2017 ogrody, balkony i parapety, a przy okazji serwisy społecznościowe, opanował trend #fairygardens. Ogródki wróżek, bo o nich mowa, to maleńkie aranżacje, które mają przypominać kąciki dla dobrych duszków. Znajdują się więc w nich niewielkie rośliny, kamyki, muszle, figurki, dekoracje, laleczki, a nawet małe mebelki. Ogródki wróżek można ustawiać na parapetach, balkonach i na zewnątrz domu.

Teraz Pinterest i Instagram podbija kolejna interpretacja tego trendu. #mermaidgardens, czyli ogródki syrenek, to aranżacje nawiązujące stylistyką do podmorskich pejzaży. Znajdują się tutaj więc figurki syren, muszle, kamyki i rośliny imitujące gatunki, które rosną pod wodą. Trend #mermaidgardens na pewno spodoba się nie tylko dzieciom!

Ten syreni ogród powstał w szklanej kuli, przeznaczonej dla złotej rybki. Wszystko pasuje idealnie, brakuje tylko... wody!

Z kolei w tej wersji, autor wykorzystał kilka doniczek. W tym syrenim ogródku znajduje się nie tylko piękna syrenka, ale również jej skarb!

Trudno powiedzieć, jak właściwie powstał trend #mermaidgardens. Ogródki wróżek podobno zaczęto tworzyć, by przywoływać do ogrodów i na balkony dobre duszki. Jak zatem ma się sprawa z syrenkami? Raczej trudno byłoby zaprosić je do swojego ogrodu. Prawdopodobnie to po prostu kolejna wariacja popularnego pomysłu. Niezależnie od genezy, trzeba przyznać że #mermaidgardens wyglądają uroczo!

