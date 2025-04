Duża, przestronna garderoba to marzenie każdej kobiety. Równo ustawione szpilki, kolorystycznie i tematycznie podzielone ubrania, które pozwolą rano błyskawicznie skompletować odpowiednią stylizację - brzmi jak bajka.

Niestety, w mieszkaniu nie zawsze jest miejsce na garderobę, ale często można wydzielić na nią niewielkie miejsce. Obejrzyj zdjęcia, które cię zainspirują.

Jak urządzić dużą garderobę?

Bez względu na jej wielkość, warto zabudować garderobę półkami od podłogi do sufitu - wtedy wykorzystasz ją do maksimum.

W garderobie powinny się znaleźć zarówno drążki na wieszaki jak i szuflady czy półki. Świetnym rozwiązaniem są przeźroczyste szuflady - dzięki temu z łatwością znajdziesz wszystko, co jest ci potrzebne. Jeśli wolisz te zabudowane, zrób estetyczne etykiety z opisami co się, w której znajduje.

fot. Duże lustro w garderobie/Adobe Stock, Mari

Świetnym pomysłem jest przechowywanie niektórych ubrań i dodatków w pudełkach z opisami. W garderobie możesz również zaaranżować niewielką toaletkę albo kącik kosmetyczny.

Co jeszcze powinno znaleźć z garderobie? Poza półkami i szufladami obowiązkowe jest lustro np. modne lustro w stylu boho i niewielka pufa - to ułatwia przymiarki.

fot. Półki na buty w garderobie/Adobe Stock, Artem

Przy urządzaniu garderoby niezwykle ważny jest kolor półek i szuflad - jeśli masz niewielką ilość miejsca, postaw na biel, jasny beż albo jasny szary odcień. Przy większych pomieszczeniach możesz zaszaleć i zaaranżować ciemnobrązowe, a nawet czarne meble.

fot. Ciemne półki w garderobie/Adobe Stock, navintar

Garderoba może być tak samo ważnym i tak samo pięknie zaprojektowanym pomieszczeniem, jak wszystkie inne. Podświetlenie w oszklonych szafkach, drewniane elementy, plecione dywany, miękki fotel i wyeksponowana odzież (no i ten widok z okna) - całość sprawia, że to również dobre miejsce do wypoczynku.

fot. Podświetlane szafki w garderobie/Adobe Stock, murattellioglu

Gdy nie ma miejsca na garderobę...

Jeśli nie masz w swoim mieszkaniu miejsca na garderobą, a jesteś fanką mody i masz całe mnóstwo pięknych dodatków, może uda się wygospodarować odrobinę miejsca na półkę ze szpilkami albo torebkami?

Garderoba nie zawsze musi być oddzielnym pomieszczeniem. Można wydzielić ją z części sypialni ścianką działową np. ażurową lub szklaną albo przesłonić ją zasłoną.

fot. Półka ze szpilkami/Adobe Stock, Photographee.eu

Na zdjęciu poniżej, funkcję garderoby pełni jedna ze ścian w sypialni. Tak zaaranżowana przestrzeń z pewnością ułatwi skomponowanie idealnej garderoby kapsułowej.

fot. Ściana pełniąca funkcje garderoby/Adobe Stock, brizmaker

