Kreatywne, nowoczesne stroiki świąteczne w szkle: do ich zrobienia wykorzystasz słoiki, wazony oraz szklane misy

Jak zrobić nowoczesne stroiki świąteczne w szkle? Wykorzystaj to, co akurat masz pod ręką. Świetnie sprawdzi się słoik, większy świecznik, wazon czy szklana misa, a nawet elegancki kryształ. Do środka możesz włożyć świecę, gałązki oraz niewielkie lampki, a także szyszki czy bombki choinkowe. Oto gotowe propozycje!