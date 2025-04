4 z 4

Nowoczesne lamperie - pomysł na aranżację

Lamperia to także świetna recepta na kreację wyjątkowej przestrzeni pokoju dziecięcego, kuchni czy sypialni. W przypadku pomieszczenia, w którym bawią się, uczą i odpoczywają najmłodsi domownicy wymalowanie z trwałej, odpornej farby stanowi rozwiązanie ułatwiające utrzymanie ścian w czystości.

Wykonanie ozdobnej lamperii nie jest trudne. Wystarczy do tego wybrana farba, taśma malarska oraz pędzel lub wałek. Jeśli zdecydowaliśmy, że zwieńczeniem dekoracyjnego, barwnego pasa będzie efektowny wzór, przyda się jeszcze odpowiedni szablon. Samo malowanie wykonuje się zgodnie z zaleceniami producenta.

Tajemnica sukcesu polega na tym, aby dobrze przemyśleć kompozycję i dopasować ją do charakteru pomieszczenia. Odpowiednio zaaranżowana i starannie wykonana dekoracja sprawi, że ozdobiona nią przestrzeń nabierze oryginalności. Jednocześnie ściany będą chronione przed zabrudzeniami. Zatem - do dzieła!

Na podstawie materiałów prasowych firmy Śnieżka