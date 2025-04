5 z 5

Nowoczesna aranżacja łazienki

Dokładne przygotowanie podłoża nie tylko pomoże w układaniu płytek, ale także przesądzi o ich trwałości wykończenia. Wybierając płytki, powinniśmy dobrać do nich także odpowiedni klej.

Nie mając dostatecznych informacji, w tej kwestii również łatwo o pomyłkę. Klienci często stosują niewłaściwie dobrany do podłoża i płytki klej pod względem parametrów oraz konsystencji. Układając je, stosują zbyt grubą warstwę kleju lub niewłaściwie rozprowadzają go po płytce.

Niedopuszczalne jest tak zwane klejenie na placki, gdzie klej nie jest rozprowadzony na całej powierzchni płytki, co może spowodować jej pękanie lub nasiąkanie powierzchni wodą. Przy zakupie płytek powinniśmy również sprawdzić zgodność odcieni danej partii czy ich rozmiarów, aby uniknąć pomyłki lub różnicy w kolorze przy montażu.

Na podstawie materiałów prasowych firmy Ceramstic