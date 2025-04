Dom to miejsce, w którym spędzamy dużą część wolnego czasu. To właśnie w swoim wnętrzu czujemy się bezpiecznie, odpoczywamy, a także przygotowujemy się do ważnych wydarzeń. Dlatego jego wyposażenie musi być skrojone na miarę naszych indywidualnych potrzeb. Dotyczy to zarówno dodatków, jak i umeblowania. Obecnie poszukuje się nowoczesnych, eleganckich, a przy tym funkcjonalnych rozwiązań. Szybkie tempo codzienności i niejednokrotnie gwałtownie, wielokrotnie zmieniająca się sytuacja życiowa sprawiają, że elementy wyposażenia domu muszą być takie jak my: dynamiczne, wielozadaniowe, a przy tym wytrzymałe!

Odpoczynek – najważniejszy dla ciała i ducha!

Szybkie tempo w życiu, mnóstwo obowiązków, goniące terminy, a także nieprzewidziane sytuacje – wszystko to sprawia, że żyjemy w stresie. Często zapominamy o tym, jak ważny jest wartościowy odpoczynek: czas tylko dla siebie, z wyłączonym dźwiękiem telefonu i komputerem, z ulubioną książką, muzyką czy filmem. Każdy z nas powinien znaleźć w ciągu dnia przynajmniej kilkanaście minut na robienie tego, co sprawia przyjemność i przynosi ukojenie – to niezwykle istotne dla zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego! Co pomoże osiągnąć ci ten stan?

Wygodne i praktyczne – takie powinny być meble!

Aby efektywnie wypocząć, musimy mieć ku temu warunki – nie tylko w postaci wolnej od obowiązków głowy. Wygodny fotel lub kanapa, ustawione w ulubionym miejscu w pokoju to podstawa. Podczas wyboru mebli, najważniejszym czynnikiem decydującym o zakupie danego modelu jest wygoda i praktyczność. Jeśli stoisz przed wyborem mebli do swojego domu, z pomocą przyjdzie oferta marki VOX!

Wypoczynek dopasowany do twojego stylu – nowa kolekcja mebli tapicerowanych VOX

Jakie powinny być twoje meble? Robiące wrażenie, o klasycznym designie, a może lekkie i proste? Lubisz połączenie klasyki i nowoczesności, a do tego cenisz sobie komfort? Ilu ludzi, tyle oczekiwań i upodobań, dlatego aby im sprostać, trzeba zastosować nowoczesne i praktyczne rozwiązania. Jeśli sofa, to z funkcją spania, czy tylko do siedzenia? Preferujesz obicia gładkie, czy pikowane? Stawiasz na proste kształty, czy modułowe rozwiązania? Obojętnie, jaka jest twoja odpowiedź – w tej kolekcji znajdziesz to, czego potrzebujesz, by wypoczywać w swoim stylu!

10 inspiracji kącika wypoczynkowego – dla każdego wnętrza!

Kolekcja mebli tapicerowanych VOX to oryginalne i funkcjonalne propozycje, w kilkudziesięciu rodzajach i kolorach tkanin. Co w niej znajdziesz?

1. PIQU to sofa o prostej formie i przyciągającym wzrok pikowaniu w stylu mebli Chesterfield. Jej oparcia zostały zaprojektowane w taki sposób, by można było stopniowo pochylać je aż do całkowitego rozłożenia. Sofa PIQU posiada również funkcję spania: po rozłożeniu ma wymiary 118 x 198 cm.

2. NOEL jest sofą o klasycznych, geometrycznych kształtach, które skrywają otulającą miękkość. Dostępna jest w wersji 2,5 oraz 3 osobowej, z funkcją spania.

3. Sofa LIAM to perfekcyjne połączenie lekkiej formy i funkcjonalnych rozwiązań. Zgrabny kształt z zaokrąglonymi brzegami oraz drewniane nóżki to definicja klasycznej elegancji na co dzień. Po rozłożeniu zaś sofa stanowi wygodne miejsce do spania.

4. MODUS to propozycja dla tych, którzy uwielbiają wielofunkcyjne rozwiązania. Modułowy system tych mebli pozwala na samodzielne nadanie kształtu i funkcji. Dyskretny system mocowania elementów znajduje się pod meblem, dzięki czemu każdego dnia możesz zaskakiwać nowymi pomysłami.

5. REPOS to narożnik idealny dla osób kochających prostotę i minimalizm. Całość, wykonana z dbałością o każdy detal, opiera się na skośnych, drewnianych nóżkach. To wspaniała ozdoba salonu, która pozwoli zarówno na wypoczynek, jak i spotkania w większym gronie.

6. ALMA to propozycja dla wszystkich tych, którzy kochają nowoczesność, jednak mają sentyment do klasyki. Meble z tej kolekcji to doskonałe połączenie eleganckiego pikowania z nowoczesną formą i lekką konstrukcją.

7. LOFT to meble o wyjątkowym kształcie, które będą pasować do każdego wnętrza. Do wyboru są różne tkaniny oraz kolor nóżek.

8. ZOUK to fotel o eleganckim i stylowym wyglądzie, który nada wnętrzu wyjątkowego charakteru, a przy tym nie zabierze wiele miejsca. Długie, drewniane nóżki nadają mu lekkości, a duży wybór kolorów tkanin pozwoli na efektowne wykorzystanie go w każdej przestrzeni.

9. DORIAN to mebel o dynamicznym, eleganckim i opływowym kształcie. To doskonała propozycja do wnętrz odważnych i nowoczesnych. Równocześnie jest on bardzo funkcjonalny - można go rozłożyć, a pościel umieścić we wbudowanym pojemniku.

10. ASPEN to propozycja idealnie dopasowana do nowoczesnych i minimalistycznych wnętrz. Sofy i narożnik w ciągu dnia mogą być miejscem towarzyskich spotkań, a po rozłożeniu komfortowym miejscem do spania..

