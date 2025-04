Niebieska kuchnia tworzy sielski klimat. Najpopularniejszym odcieniem jest baby blue, czyli jasny, pastelowy błękit, najczęściej zestawiany z bielą i ze złotem. Ale niebieskości dobrze komponują się również z drewnem, czernią, różem.

Gładkie, ciemnoniebieskie fronty świetnie komponują się z białymi dodatkami - kafelkami między dolnymi i górnymi szafkami oraz blatem. Kuchnię rozświetlają proste, złote uchwyty i kran. Dodatek zieleni sprawia, że wnętrze jest miłe i przytulne.

W tym pomieszczeniu niebieskie, a właściwie granatowe fronty zestawione zostały z drewnem w ciepłym odcieniu, które okala okap, surową w formie kuchnią gazową wykonaną ze stali nierdzewnej i marmurowym blatem.

Loftowego charakteru nadają czarne, metalowe półki przymocowane do sufitu, duża złota, metalowa lampa oraz ciemnoszara mozaika.

W tej kuchni niebieskie fronty są tylko kolorystycznym urozmaiceniem - zostały zestawione z białymi i drewnianymi szafkami. Zamiast uchwytów pojawiły się frezy, które sprawiają, że całość jest prosta i nowoczesna.

Jeśli uwielbiasz niebieski kolor, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wszystkie kuchenne fronty były niebieskie. Warto wtedy jednak rozważyć zróżnicowanie odcieni - w tym pomieszczeniu wyspa jest zdecydowanie ciemniejsza od pozostałych szafek.

Przestronna kuchnia z wyspą daje duże pole do popisu - możesz szaleć z dodatkami i wzorami.

Niebieska kuchnia jest tak samo wymagająca jak różowa kuchnia. Do chłodnych pasteli trzeba umiejętnie dobierać barwy tak, aby całość była spójna. To, na co warto sobie pozwolić, to wzory - w tym pomieszczeniu wyrazisty motyw przypominający klimat Maroka, pojawił się na podłodze.

Frezowane fronty i modne, złote uchwyty w połączeniu z bielą i stalowymi sprzętami idealnie sprawdzą się w drewnianym domu pod miastem.

