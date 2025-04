Nie trzaskać!

Wiosna i lato to okres, kiedy w naszych domach często otwierane są drzwi i okna, bo po długich miesiącach zimowej zawieruchy chcemy wreszcie w domu poczuć ciepłe, słoneczne powietrze. Otwarte drzwi często pod wpływem przeciągów mogą się niebezpiecznie zatrzasnąć powodując czasem niespodziewane skutki.

Pęknięta lub zbita szyba w drzwiach to mało przyjemna i bezpieczna sytuacja. Ratujemy się jak możemy blokując drzwi porannym pantoflem bądź przeczytaną książką. Ale to tylko działanie doraźne. W naszych sklepach możemy znaleźć kilka standardowych modeli stoperów do drzwi, jednak nie stanowią one ozdoby naszych mieszkań. Naprzeciw temu wyszli projektanci, którzy zaproponowali stopery do drzwi jako designerski i niejednokrotnie dowcipny gadżet.

Fot. worldwidefred.com

Pierwsza propozycja to "pantofelek" dostępny w kolorze czarnym i czerwonym, do złudzenia przypominający klasyczną damską szpilkę (FOOT IN THE DOOR). Pomysł wykorzystania kształtu buta jako stopera wziął się zapewne z tego, że to właśnie butem często blokujemy drzwi.

Fot. atypyk-e-shop.com

Za około 19 euro możemy stać się właścicielami bardzo kontrowersyjnego stopera do drzwi - w kształcie krzyża. Wymiary 10,5 cm x19 cm, do kupienia w sklepie internetowym atypyk-e-shop.com

Fot. twoscompany.com

Dla miłośników żeglowania, stoper typowo wakacyjny. Przywołuje na myśl letnie wylegiwanie się na hamaku, mazurski dom, zapach grillowanych potraw albo pieczonych w ognisku ziemniaków, no i oczywiście szanty. Jego wygląd przypomina spętloną linę żeglarską (nazywa się Marseille Knot Door Stoper).

Fot. pedlars.co.uk

Fot. pedlars.co.uk

Fot. iwantoneofthose.com

Kilka następnych propozycji stanowi bardzo dowcipną propozycję blokowania drzwi. Stopery w kształcie skórki banana, żółtego sera i wesołych ludzików mogą znaleźć się w pobliżu dziecięcych pokoi. Niewykluczone, że spodobają się dorosłym. Jeden z nich, w kształcie leżącego człowieczka (nazywa się MR. P ONE MAN CRY i jest oferowany przez firmę Propaganda), możemy kupić w polskim sklepie internetowym towaronline.pl za około 49 złotych.

Fot. panik-design.com

Poważniejszy wygląd przybrały następne stopery. Pierwszy oferuje niemiecka firma Blomus, zaprojektowany przez Stotz Design, drugi to oferta duńskiej Herstal. Charakteryzuje je stonowany wygląd, dzięki zastosowanemu materiałowi są na pewno trwałe i stabilne.

Fot. j-me.co.uk

I na koniec kolejny humorystyczny akcent. Stoper w kształcie klucza. Oferowany jest w trzech kolorach: czarnym, czerwonym i żółtym, przez londyńską firmę j-me w cenie około 7,5 funta. Dzięki niemu na pewno nie zapomnimy zamknąć drzwi po wyjściu z domu.

Fot. artgallery18.com

Stopery drzwiowe to być może mało istotny element wyposażenia wnętrza, jednak zaczynamy je doceniać wtedy, gdy chcemy przytrzymać drzwi w dowolnej pozycji, akcentując nasze zamiłowanie do ładnych przedmiotów.