W 2016 we wnętrzach króluje jeden trend: bliskość z naturą. Naturalne surowce, podstawowe kolory (biele, szarości, beże, brązy i czerń), duża ilość światła, sporo dominujących akcentów w postaci roślin doniczkowych... My zdecydowanie jesteśmy na tak!

Naturalne wnętrze według IKEA

Najmodniejsze aranżacje tego roku nawiązują luźno do stylu skandynawskiego. Są jednak mniej zachowawcze i o wiele "cieplejsze"!

Naturalny trend świetnie pasuje do wszystkich pomieszczeń - idealnie sprawdzi się zarówno w salonie i sypialni, jak i kuchni, łazience czy przedpokoju. Ja dołożyłabym do niego jeszcze odrobinę pasteli - drobne błękitne lub miętowe akcenty świetnie ożywią całość.

W galerii zebrałam najładniejsze aranżacyjne inspiracje! Warto się zainspirować.

