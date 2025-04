Spis treści:

Narzuta jest wykonana z mikrofibry, która jest elastyczna, delikatna i niezwykle lekka. Ponadczasowy wzór będzie pasował zarówno do minimalistycznych wnętrz, jak i tych o nieco przytulniejszym charakterze. Nie wymaga ona prasowania, co jest niewątpliwie sporym atutem.

Kolejna propozycja narzuty, która jest wykonana z mikrofibry. Ma delikatne geometryczne tłoczenia, które mienią się podczas dotyku materiału. Nie musisz jej prasować, co z pewnością przemawia za jej uniwersalnością. Piękny, grafitowy kolor z pewnością wpasuje się w wyraziste wnętrza. Idealnie dopasowuje się do kształtu kanapy, przez co łatwo można ją modelować.

Welurowy materiał narzuty jest w kolorze butelkowej zieleni. Ciekawy i oryginalny wzór w kształcie jodełki jest wykonany wytrzymałą metodą typu Hot Press. Jest lekko połyskująca, co nadaje fotelowi eleganckiego sznytu. Sprawdzi się zarówno do odświętnego, jak i codziennego użytkowania.

Narożnik to niezwykle wymagający mebel w domu, który należy odpowiednio zabezpieczyć, aby mógł pełnić swoją rolę przez długie lata. Często jest to wizytówka salonu, dlatego postaw na narzutę w formie pokrowca, który ochroni go przed niechcianymi plamami. Jest wykonany z wytrzymałego i rozciągliwego materiału, który pozwoli na odpowiednie dopasowanie.

