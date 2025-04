Namiot do pokoju dziecięcego - DIY

Zobacz jak krok po kroku zbudować składany namiot w klimacie Safari!



Fot. Bosch



Czy zła pogoda lub niewielka przestrzeń do zabawy mogą przeszkodzić dzieciom w ich szaleństwach? Oczywiście, że nie! Z Twoją pomocą mali odkrywcy zawładną teraz całym domem. Składany namiot w klimacie Safari zapewni im przytulne schronienie w miejskiej dżungli. A gdy znów zaświeci słońce i będzie można wyjść na dwór - w ciągu kilku sekund schowasz go

w szafie.

Do stworzenia namiotu dla małych odkrywców potrzebujesz:

• 4 listew z drewna sosnowego o wymiarach 120 cm x 4,4 cm x 2,4 cm

• 1 listwę z drewna sosnowego o wymiarach 110 cm x 4,4 cm x 2,4 cm

• 1 listwę z drewna sosnowego o wymiarach 105 cm x 4,4 cm x 2,4 cm

• 1 pręt z drewna sosnowego o wymiarach 120 cm x 2,2 cm

• kolorowej tkaniny w wybranym przez siebie wzorze (o wymiarze 250 cm x 120 cm)

• 8 wkrętów do drewna (4 mm x 40 mm)

• zszywacza PTK 14 EDT

• akumulatorowej wkrętarki IXO V z adapterem tnącym Cutter

• akumulatorowej wiertarko-wkrętarki PSR 14.4 LI-2.

Krok 1.

Kup w sklepie odpowiednio przycięte drewniane listwy i pręt. Listwy o długości

1,2 m zostaną wykorzystane do stworzenia boków namiotu, a dwie krótsze posłużą do wykonania podłogi.

Wskazówka: Aby uchronić się przed nieprzyjemnymi drzazgami podczas pracy lub zabawy zalecamy użycie do przygotowania namiotu jak najbardziej gładkiego drewna.

Do wykonania pierwszego kroku będzie Ci potrzebna wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, np. PSR 14.4 LI-2. Za pomocą wiertła Forstner wywierć otwory o średnicy 2,2 cm we wszystkich czterech listwach bocznych na wysokości 1,1 m. Następnie ułóż jedną listwę na drugiej i złącz je drewnianym prętem. To samo zrób z dwiema pozostałymi listwami.

Uwaga: Drewniany pręt musi być idealnie dopasowany do otworów, żeby konstrukcja się nie chwiała.

Następnie połącz końce dwóch listew wewnętrznych z krótszą listwą podłogową (o długości 1,05 m). Do wykonania zewnętrznej strony użyj dłuższej, 1,1-metrowej listwy podłogowej. Połącz ze sobą wszystkie listwy za pomocą wkrętów do drewna. Dzięki takiej konstrukcji namiot można w łatwy sposób złożyć do przechowania.

Krok 2.

Wybierz odpowiednią tkaninę. Zastanawiasz się jaki wzór będzie najlepszy? Pustynny kamuflaż, białe słonie czy jaskrawe kolory dżungli? Pamiętaj, wybór właściwego materiału jest podstawą udanych zabaw.

Następnie przytnij wybrany materiał w taki sposób, aby był on o 10 cm dłuższy od ramy. Możesz to zrobić w prosty sposób używając akumulatorowej wkrętarki z adapterem tnącym, np. IXO V. Sugerujemy wybrać mocny, antypoślizgowy materiał.

Krok 3.

Postaw namiot rozstawiając na odpowiednią szerokość listwy podłogowe. Jeśli zamierzasz bawić się w nim razem z dziećmi, wejście powinno być nieco szersze.

Rozłóż przycięty materiał na drewnianej konstrukcji i go wygładź. Następnie owiń nim dolne końce listew podłogowych od zewnątrz do wewnątrz.

Krok 4.

Mocno przytwierdź materiał po wewnętrznej stronie listwy podłogowej za pomocą zszywacza, np. PTK 14 EDT marki Bosch. Aby mieć pewność, że tkanina jest solidnie zamocowana możesz ją również przymocować do listew bocznych.

Gotowe! Teraz pozostaje tylko spakować prowiant i rozpocząć przygodę Safari! Wsłuchuj się uważnie, a z pewnością usłyszysz ryk lwów i odgłosy słoni.

Tekst i zdjecia: materiały prasowe Bosch