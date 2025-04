Naklejki na ścianę przykleja się podobnie, jak okleiny samoprzylepne do mebli, które chcemy odnowić lub uatrakcyjnić. Nie potrzebujemy dodatkowo żadnego kleju. Większość naklejek jest z folii, z warstwą kleju, która jest zabezpieczona papierem. Po oderwaniu papieru dociska się do ściany klejącą powierzchnię i dekoracja gotowa.

Są też samoprzylepne naklejki na ścianę o fakturze weluru. Można wybierać dosłownie spośród dziesiątków tysięcy wzorów. Są małe i proste, np. niewielkie kolorowe trójkąty czy inne figury geometryczne. Są także litery, ptaki, kwiaty, ale również duże widoki, jak fototapety, i jednobarwne prostokąty, niczym tablica.

Naklejki na ścianę – odmiana wnętrza w kilka chwil!

Każde domowe pomieszczenie można ozdobić naklejką.

W kuchni naklejki na ścianę mogą odmienić starą, opatrzoną glazurę. Wystarczy kupić kilka naklejek i przykleić na część płytek. Będą wtedy wyglądać jak dekory. Można także ścianę nad blatem wykończyć takimi naklejkami, mocując je zamiast glazury. Inne naklejki, np. w formie zabawnej sentencji, owoców lub warzyw to ciekawa ozdoba ściany nad stołem.

Łazienka. Jest wiele wzorów naklejek na ścianę pasujących do łazienek – w kształcie rybek, łódek, imitacji okrągłych luster, kwiatów, arabskich ornamentów itp. Do klejenia na kafelki i na ścianę malowaną farbą.

Nad biurkiem. Tu może się sprawdzić ciemna, jednobarwna naklejka, wykończona jak tablica (nadruk farbą tablicową). Można na niej robić krótkie notatki kredą.

7 niebanalnych pomysłów na wystrój kuchni

Naklejki na ścianę w wersji praktycznej i ozdobnej

Są w sprzedaży także naklejki pod gniazdka elektryczne i wyłączniki, zaledwie w cenie 5 –6 zł. One także stanowią ozdobę wnętrza, ale dodatkowo zabezpieczają ścianę wokół tych elementów przed zabrudzeniem. Można je dobrać kolorystycznie i stylistycznie do innej naklejki, którą zdobimy ścianę w tym samym wnętrzu.

Zwróć uwagę na jakość naklejek!

Naklejki na ścianę powinny długo zachować swoje kolory i ładny wygląd. Zależy to od jakości druku. Najnowocześniejszą technologią jest HP Latex. Gwarantuje ona fotograficzną jakość wydruku naklejek na ścianę i odporność na ścieranie. Użyte w tej technologii atramenty są ekologiczne, nie emitują szkodliwych substancji.

Jak przyklejać naklejki na ścianę?

Przed przyklejeniem naklejki na ścianę, która była dawno malowana, warto umyć powierzchnię mydłem lub płynem do naczyń i poczekać aż dobrze wyschnie. Następnie trzeba odkleić naklejkę z arkusza i przyłożyć tam, gdzie chcesz ją mieć. Wygładź ewentualne nierówności i dociśnij.

Czyszczenie naklejek

Na wszystkim osiada kurz, więc na naklejkach na ścianę też. Ale wystarczy przetrzeć je co jakiś czas lekko wilgotną ścierką lub jednorazowymi ściereczkami do mycia luster, by znów były czyste.

Gdzie kupować naklejki ścienne?

Naklejki na ścianę można kupić w supermarketach budowlanych na działach z dekoracjami wnętrz. Sprzedaje je także wiele sklepów internetowych, specjalizujących się w takich produktach ,np.: naklej-to.pl, myloview.pl, pixers.pl, bimago.pl, naklejkomania.eu. Dużo ofert jest również na allegro.pl. Ceny zależą głównie od wielkości. Niewielkie kosztują 20 - 40 zł, duże trochę więcej: 80 -100 zł. Generalnie nie są to drogie dekoracje, a efektowne.

