Różne style wnętrz

W badaniu przeprowadzonym przez Westwing Home & Living* Polacy wskazywali, czy chcieliby urządzić swoje mieszkanie w wybranych stylach wnętrzarskich: klasycznym, loftowym, skandynawskim, nowoczesnym, prowansalskim, rustykalnym i orientalnym, przy czym można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

Reklama

Najpopularniejszy styl skandynawski

styl skandynawski

Największą popularnością cieszy się w Polsce styl skandynawski – aż 73% ankietowanych przyznało, że urządziłoby swoje wnętrze w tej stylistyce. – Styl skandynawski podbił serca Polaków. Pokochaliśmy go za jego funkcjonalność, prostotę i bezpretensjonalność. Idealnie sprawdzi się w dużych apartamentach, ale i w niewielkich mieszkaniach, a z takimi do czynienia ma wciąż większość z nas. Jasne kolory i minimalistyczne projekty dominujące w stylu skandynawskim optycznie powiększają i rozświetlają wnętrze – komentuje wyniki Marta Suchodolska, dyrektor ds. Stylu Westwing Polska.

Zobacz także: Skandynawskie wnętrze krok po kroku

Wnętrza nowoczesne i loftowe na drugim i trzecim miejscu

styl nowoczesny

Polacy chętnie wybierają także aranżacje nowoczesne i loftowe – w swoich domach widziałaby je ponad połowa ankietowanych (odpowiednio 54% i 55%). Styl nowoczesny stawia na zasadę „mniej znaczy więcej”. Podobnie jak w skandynawskiej estetyce, w modernistycznych aranżacjach liczy się przede wszystkim przestrzeń i funkcjonalność. Większość rodaków urządzając wnętrze właśnie na te elementy zwraca szczególną uwagę. W nowoczesnych pomieszczeniach meble schodzą na drugi plan, ważniejszą rolę odgrywa oświetlenie, które zyskuje tu wymiar dekoracyjny oraz odpowiednio dobrane dodatki.

styl loftowy

Coraz większy odsetek Polaków stanowią osoby, które kochają miejskie życie, jego surowość i oryginalność. Chcąc wprowadzić wielkomiejski klimat do swojego domu, wybierają aranżacje loftowe. Wnętrza w stylu industrialnym znajdziemy najczęściej w starych budynkach poprzemysłowych, ale nie musimy się tam przeprowadzać, by mieszkać jak w lofcie. Aby oddać charakter stylu industrialnego wystarczy, by pomieszczenia miały wysokie sufity oraz duże okna.

Poza podium - styl klasyczny, prowansalski i rustykalny

styl klasyczny

Niemal połowa rodaków (49%) w swoim domu widziałaby styl klasyczny, w którym dominują antyki i stylizowane elementy dekoracyjne. Wnętrza utrzymane w tej stylistyce sprawiają wrażenie luksusowych i komfortowych. Cechą charakterystyczną stylu klasycznego jest to, że nie poddaje się modzie. Wszystko to sprawia, że cieszy się w Polsce niesłabnącą popularnością.

styl prowansalski

Jak pokazują wyniki badania nieco rzadziej decydujemy się na styl prowansalski (42%). – Pola lawendy, słońce i domki z piaskowca – tak najczęściej kojarzy nam się Prowansja. Niesprzyjająca aura pogodowa sprawia, że wielu Polaków pragnie przenieść ulotne chwile z podróży do swoich mieszkań. Jeśli decydujemy się na styl prowansalski warto postawić na kolory: biel, beż i odcienie szarości oraz na meble i dodatki wykonane z naturalnych materiałów – dodaje Marta Suchodolska.

styl rustykalny

Styl rustykalny to z kolei propozycja dla tych, którym marzy się wiejska sielanka. Wnętrze utrzymane w tej estetyce nawiązuje do staropolskiego dworku lub zamożnej, wiejskiej chaty. Co czwarty Polak chciałby, by w jego domu dominowały elementy związane z naturą i rękodziełem, dowodzą wyniki sondażu.

Na końcu styl orientalny

Reklama

styl orientalny, wszystkie fotografie z artykułu: Westwing Home & Living

Najmniejszą popularnością cieszy się w Polsce styl orientalny – tylko 13% badanych dobrze czułoby się w egzotycznych wnętrzach. – Styl orientalny często jest Polsce utożsamiany ze stylem boho. Wielość kolorów i wzorzystych tkanin oraz odejście od wszelkich konwenansów stanowią znak rozpoznawczy tego stylu. To zaś sprawia, że wybierają go głównie ludzie młodzi, którzy częściej mają wpływ na wygląd swojego pokoju aniżeli mieszkania. Stąd prawdopodobnie tak słaby wynik w sondażu – komentuje Marta Suchodolska.

*Badanie przeprowadzone zostało metodą ankiety online na grupie 1036 osób w dniach 28.10 - 03.11.2014 r.

Polecamy: Garderoba w sypialni - różne rozwiązania