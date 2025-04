Najmodniejsze wnętrza 2016

6 z 8

Charakterystyczne są również wymalowania na odcienie brązu, ochry, terakoty, oliwkowej zieleni czy musztardowej żółcieni. To właśnie dzięki wykorzystaniu palety inspirowanej ciepłymi barwami kamieni szlachetnych zyskujemy poczucie komfortu i swobody oraz optymistyczny nastrój we własnym M. Warto sięgnąć do korzeni i dobrać do stylizacji meble klasyków designu, również te z czasów PRL-u, które tak fascynują obecnie pokolenie młodych projektantów. Odpowiedni dobór elementów składowych sprawi, że będzie to pomieszczenie z duszą, ale niestroniące również od nowoczesności.