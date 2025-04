Masz już dosyć stonowanych bieli i szarości? Bardzo słusznie, bo teraz na czasie są nietypowe połączenia kolorów we wnętrzach! To, co teraz uchodzi za modne, jeszcze kilka lat temu byłoby nie do przyjęcia.

Obecnie zasady przestały być rygorystyczne i pozornie zwariowane eksperymenty są jak najbardziej wskazane. Zobacz 8 najmodniejszych połączeń kolorystycznych na 2015!

1. Szary i perłowy

Wielu projektantów uwielbia szarość. Nic dziwnego, bo można ją łączyć właściwie z każdą barwą! Szczególnie elegancko będzie wyglądać z perłowym - to supermodne połączenie.

2. Żywa czerwień i soczysta zieleń

Ten jaskrawy duet jest niezwykle wyrazisty, prowokuje i dominuje. Dlatego meble lub wzory w tych barwach najlepiej prezentować na neutralnym tle jasnej ściany.

3. Oliwkowy i błękitny

Jasne odcienie niebieskiego są dość bezpieczne, bo harmonizują z wieloma kolorami. Błękitny i oliwkowy tworzą wysmakowane połączenie, które sprawdzi się np. w kuchni.

4. Niebieski i żółty

Piaszczyste i słoneczne odcienie żółtego są idealnym tłem dla niebieskich mebli i dodatków. To połączenie kojarzy się z latem! Nawet wtedy, gdy nie dominuje, nada wnętrzu przestronności.

5. Granat i zieleń

Ciepła zieleń skutecznie rozjaśni ciemny granat. W dużym pomieszczeniu ten miks sprawdzi się idealnie! Polecamy np. do salonu.

6. Pomarańcz i czerwień

Obie barwy należą do jednej rodziny, dlatego doskonale ze sobą harmonizują, a przy tym tworzą bardzo wyrazisty duet. Nie każdy jednak jest w stanie znieść tak dużą dawkę jaskrawych kolorów, dlatego warto ograniczyć ją do jednej ściany.

7. Chabrowy i czerwień

Chabrowy to barwa czysta i zimna, ale czerwone akcenty bardzo go ocieplają. Czerwień dodaje energii, zachęca do rozmów. Ten duet przywodzi na myśl chabry i maki!

8. Różowy i szary

To połączenie dla zwolenniczek klasyki. Jest przyjazne, eleganckie, relaksujące i bezpieczne, ale przy tym niebanalne. By rozjaśnić wnętrze, można do niego dodać nieco bieli.

