Trendy w aranżacji wnętrz zazwyczaj nie zmieniają się jak w kalejdoskopie. Nikt nie ma też w zwyczaju co sezon przearanżowywać całego mieszkania, aby być na czasie. Warto jednak orientować się w obecnych tendencjach, zwłaszcza że niektóre z nich są ponadczasowe!

Głównym elementem łazienki są oczywiście płytki na ścianach i podłodze. To zdecydowanie najdroższy i najtrudniejszy element do położenia podczas remontu tego pomieszczenia, dlatego każdy ma nadzieję, że taka praca konieczna będzie tylko raz na kilkanaście lat.

Z tego względu trzeba wybrać płytki trwałe, a jednocześnie modne i takie, które będą się wszystkim podobały i nie znudzą się przez najbliższe lata.

Najmodniejsze płytki do łazienek

Prawdziwym hitem ostatnich lat są płytki imitujące naturalne surowce: drewno, kamienie, ziemię...

Oczywiście nie namawiamy do wykładania łazienki prawdziwym drewnem ani innym materiałem, ale płytki imitujące ich faktury są i jeszcze bardzo długo będą na czasie!

Jak mieć zawsze piękny zapach w łazience?

Minimalizm, prostota, porządek i harmonia - to najważniejsze cechy, jakie powinny spełniać elementy wyposażenia i dekoracji wnętrz. Będą bezpieczne i zawsze na czasie, a aranżację pomieszczenia będzie można zmieniać dowolnie co chwilę - wystarczy wymienić akcesoria łazienkowe, by neutralne płytki stanowiły doskonałą i uniwersalną bazę!

Zapraszamy do przeglądnięcia naszej galerii - może znajdziesz coś dla siebie?

