Sypialnia to pokój, który zajmuje szczególne miejsce w hierarchii każdego domostwa. To pomieszczenie intymne, do którego wstęp powinni mieć tylko jego właściciele. Sypialnia staje się miejscem ukojenia po ciężkim dniu pracy, w niej się relaksujemy. Dlatego też powinna zostać zaaranżowana tak, aby korzystające z niej osoby dobrze się w niej czuły. Dla tych, którzy nie mają pomysłu na to, w jakich kolorach powinna być utrzymana stylistyka sypialni – krótki przewodnik.

Kolor miłości

Sypialnia to emocje, namiętność i miłość. Warto, wobec tego, wprowadzić do niej ciepłą czerwień. Nie chodzi tu o malowanie na czerwono ścian, wieszanie czerwonych zasłon... wówczas możemy osiągnąć efekt odwrotny. Przecież nikt z nas nie chce czuć się we własnej sypialni jak na jednej z najbardziej znanych ulic w Amsterdamie. Czerwone dodatki to już co innego. Zaakcentowanie własnego temperamentu oraz stanu umysłu tym kolorem sprawi, że każda chwila spędzona za drzwiami sypialni będzie...wyjątkowa.

Biel – wcale nie taka chłodna

Kolor biały kojarzy się z chłodem, ale pamiętać należy, że biel jest synonimem świeżości, niewinności i nowości. Doskonale sprawdza się w przypadku aranżacji wnętrz i to nie tylko pokoju dziecięcego. Wiele osób wybiera meble w białym kolorze do sypialni. Rzeczywiście, aranżacja sypialni utrzymana w jasnych barwach jest przytulna, pełna klasy i elegancji. Takie, jasne wnętrza sypialni pozwolą nam w pełni się zrelaksować. Dzięki nim poczujemy się jak w niebie.

Kolory ziemi

Szarości, beże, delikatne zielenie – naturalne i neutralne kolory to doskonale barwy do sypialni. Wprowadzają do wnętrz harmonię i ład. Połączone z ciepłem naturalnego drewna zapewniają zdrowy i spokojny sen. Odprężają i relaksują. Ponadto wszystkie kolory ziemi doskonale ze sobą współgrają. Można je łączyć bez obaw o to, że pomieszczenie nie będzie przytulne. Efekt wrażenia błogości wnętrza utrzymanego w barwach ziemi spotęgują przyjemne w dotyku, miękkie dodatki – poduchy, narzuty, koce.

Kontrastowy glamour

Niezwykle ozdobny, pełen blasku i przepychu styl glamour już jakiś czas temu wdarł się do sypialnianych wnętrz. Aranżując wnętrza we wspomnianym stylu należy bawić się kolorem. Ciemny fiolet i szarość, czerń i biel – w tym nurcie wszystko przystoi. Takie kolory powinny mieć meble, ściany, dodatki, które doskonale współgrają z połyskującymi elementami. Złote czy srebrne farby, kryształki, błyszczące tkaniny, lakiery o wysokim połysku – sypialnia w wersji „na bogato” utrzymana w kontrastowych barwach to propozycja dla odważnych, lubiących bawić się stylem i ceniących nowoczesność.

Wybierając kolory do sypialni należy pamiętać, że musimy czuć się w niej wyjątkowo. Jej wnętrza powinny odprężać i przywoływać tylko pozytywne wspomnienia, emocje. Wprowadzenie do sypialnianych wnętrz ulubionych kolorów to klucz do sukcesu. Nie tylko spokojnego snu...

