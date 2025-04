Instagram z pewnością zasługuje na miano prawdziwej skarbnicy inspiracji. Tysiące osób każdego dnia czerpie z niego pomysły na fryzury, makijaże, stylizacje, a także wystrój wnętrz. Specjalnie dla was zebrałam w jednym miejscu 10 najpiękniejszych pokoi dziecięcych z Instagrama - warto je zobaczyć!

Biało-czarny pokoik

Pokoje dziecinne zazwyczaj albo toną w różu, albo króluje w nich niebieski. Nawet jeśli nie są zdominowane przez jedną barwę, przytłaczają całą masą kolorów. To wnętrze ujmuje swoją prostotą - jest naprawdę przytulne, pomimo że w całości biało-czarne!

Podniebny szlak

Wszyscy marzymy o lataniu - i duzi, i mali. Czemu nie spełnić tego marzenia przynajmniej w wystroju wnętrza? Podwieszone przy suficie balony nadadzą pomieszczeniu lekkości.

Pokój małego podróżnika

Niewielka przestrzeń też może wyglądać niezwykle efektownie. Mapa świata stworzona z wzorzystych tapet skradła nasze serca!

Maleńki pokoik niemowlaka

W tym pokoju jest jeszcze mniej miejsca, ale urzeka nas jego przytulność. Warto podpatrzeć tu sprytny patent - umieszczenie wąskich półeczek po obu stronach okna, aby maksymalnie zagospodarować przestrzeń.

Pokój "unisex"

Ten pokoik równie dobrze może być królestwem małego chłopca, jak i miejscem zabaw dziewczynki. A może mieszka w nim dwoje dzieci? Uroczy jest zwłaszcza jeden gadżet - skrzynka na listy, wisząca przy drzwiach. Może rodzice zostawiają w niej listy dla swoich pociech?

Pokój w odcieniach niebieskiego

Nie mogę nic poradzić na to, że mam dużą słabość do niebieskiego i jego odcieni. Może to dlatego to wnętrze prezentuje się dla mnie po prostu urzekająco?

Wnętrze na poddaszu

Skosy poddasza świetnie dadzą zaadaptować się dla dziecięcych potrzeb. No i dzięki nim wnętrze pokoju malucha wygląda jeszcze przytulniej!

Pastelowy kącik do nauki

Patrząc na to śliczne biurko mam ochotę znowu chodzić do szkoły ;) Wnętrze nawiązuje odrobinę do stylu prowansalskiego.

Pokój z fototapetą

Fototapety lub naklejki na ścianę świetnie sprawdzą się w dziecięcych pokojach. Zwłaszcza te, które dadzą się potem bezproblemowo odkleić - to idealny patent, gdy dziecko regularnie zmienia upodobania lub co jakiś czas darzy uwielbieniem innych bajkowych bohaterów.

Duuuużo zabawek

Czasem nawet bałagan może wyglądać uroczo i przytulnie! Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy: dzieci uwielbiają natłok zabawek. W tym pokoju na pierwszy rzut oka aż trudno zauważyć... dziewczynkę!

