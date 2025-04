Przy aranżacji salonu lub sypialni rozpoczynamy od najważniejszego pytania - na jakiej wysokości powiesić telewizor? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo wszystko zależy np. od wielkości ekranu. Dokładne wyliczenie jest niezwykle ważne, bo zbyt nisko lub wysoko powieszony telewizor, może wpływać na nieprawidłową postawę podczas oglądania i np. powodować bóle kręgosłupa szyjnego.

Spis treści:

Nie każdy telewizor da się powiesić na ścianie. Przed zakupem należy upewnić się, czy oprócz nóżki do postawienia, odbiornik posiada też specjalne otwory montażowe z tyłu, umożliwiające montaż na ścianie.

Potem do telewizora należy dokupić uchwyt - nie są one jednak uniwersalne, a sprzedawcy dobierają je do przekątnej i ciężaru odbiornika.

Musisz wziąć pod uwagę różne czynniki. Minimalna odległość między odbiornikiem a miejscem, na którym będziesz siedzieć (sofa, fotel, itp.) powinna wynosić dwukrotność szerokości ekranu telewizora. Przyjęto również, że w przypadku telewizorów 4K na jeden cal przekątnej powinno przypadać ok. 2-2,2 cm odległości, a w przypadku telewizorów Full HD, będzie to odpowiednio 4-4,6 cm odległości.

Na jakiej wysokości powiesić telewizor w salonie? Aby zapewnić wygodę oglądającym, telewizor powinien znajdować się na wysokości ich wzroku. Czasem nie jest to łatwe, szczególnie jeśli różnica wzrostu między członkami rodziny jest bardzo duża. Zawsze można jednak uśrednić wyniki, sadzając wszystkich domowników na kanapie i obserwując, na jakiej wysokości znajduje się ich wzrok.

Średnio można przyjąć, że optymalna odległość telewizora od podłogi to 100-115 cm. Największe telewizory (te o przekątnej 55-70 cali) można powiesić wyżej, tak aby dolna krawędź telewizora znajdowała się na wysokości oczu.

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku telewizora w sypialni. Tam zazwyczaj korzysta się z niego w pozycji leżącej. Z tego względu odbiornik powinien znajdować się około 30-40 cm wyżej, niż linia wzroku oglądających - dzięki temu oglądanie będzie wygodne.

