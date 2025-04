Jeśli chcesz odmienić swoje wnętrze, nadać mu głębi oraz podkreślić swoją osobowość, to już teraz zainspiruj się nowym trendem. Chodzi o murale, które chociaż mogą kojarzyć się z wielkoformatowymi malowidłami na budynkach w przestrzeni miejskiej, to świetnie sprawdzą się również w domu czy niewielkim mieszkaniu. Podpowiadamy, w jaki sposób wybrać mural oraz jak go samodzielnie zamontować.

Murale - nowy trend wnętrzarski

fot.: Serwis prasowy Leroy Merlin / Mural Rose

Rok 2023 odmienił nasze dotychczasowe myślenie o urządzaniu mieszkań. Popularny do tej pory minimalizm powoli ustępuje miejsca wielobarwnym dodatkom, mnogości kolorów, kształtów i wzorów. Nasze wnętrze ma tętnić życiem, emanować emocjami i odzwierciedlać nas samych.

Idealnym rozwiązaniem okazują się murale wnętrzarskie, które zdecydowanie można porównać do prawdziwych dzieł sztuki. Wyglądem mogą przypominać tapety, jednak różnią się samym efektem końcowym. Murale zapewniają spektakularne wrażenia, wyglądają jak obraz, wyróżniają się niesamowitą głębią i dbałością o każdy detal. W przeciwieństwie do tapety nie składają się z powtarzanego wzoru, lecz są obrazem lub niesamowitą grafiką.

Mural wnętrzarski - jaki wybrać?

fot.: Serwis prasowy Leroy Merlin / Mural Herbs

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo mural powinien być dopasowany do ciebie i twojego wnętrza. Zanim zdecydujesz się na ten jedyny, poszukaj inspiracji w sieci i w sklepach wnętrzarskich. Sprawdź kolekcję Leroy Merlin, która zawiera różne modne wzory. W ofercie znajdziemy murale inspirowane naturą, np. różnobarwnymi, egzotycznymi kwiatami w rozmiarze XXL, polną łąką i gęstą dżunglą.

Murale z kolekcji Leroy Merlin są wysokie na 280 cm i szerokie na 300, 400 lub 500 cm. Dobrze dopasowują się do ściany i zapewniają wspaniały efekt końcowy.

Potrzebą, którą w tym momencie generują trendy wnętrzarskie, jest personifikacja. Coraz bardziej doceniamy unikalne przestrzenie, które są stworzone specjalnie dla nas. Dekoracja ścian, od kilku sezonów jest motywem aranżacji wnętrz, który w dużej mierze nam na to pozwala. Tapety muralowe stały się łatwym sposobem na dekorację naszej przestrzeni, która w sposób wyjątkowy może z dnia na dzień odmienić nasze wnętrze. Co ważne, można z powodzeniem zmieniać jej wygląd co kilka lat bez dużego remontu i nakładu pracy - mówi Magdalena Teliżyn, Menedżer ds. Trendów w Leroy Merlin.

Modne murale wnętrzarskie

fot.: Serwis prasowy Leroy Merlin / Mural Oasis

Abstrakcja w roli głównej i murale odwzorowujące strukturę płótna to zdecydowanie najbardziej luksusowe propozycje. Dodadzą wnętrzom głębi, podkreślą elegancję i charakter.

fot.: Serwis prasowy Leroy Merlin / Mural Peony

Motyw kwiatów to bardzo popularny wybór. Świetnie wyglądają zarówno w salonie, jak i sypialni czy pokoju dziecka. Są niezwykle energetyczne i sprawiają, że wnętrze wygląda na bardziej nowoczesne.

fot.: Serwis prasowy Leroy Merlin / Mural Meadow

Mural z wizualizacją natury to delikatny i zarazem piękny wybór. Tu romantyzm łączy się z nostalgią i poczuciem estetyki. To doskonały motyw dla miłośników subtelnych rozwiązań.

fot.: Serwis prasowy Leroy Merlin / Mural Tsuru

Murale z motywem orientalnym po prostu zapierają dech w piersiach. Wyglądają jak prawdziwe dzieła sztuki, zachwycają głębią i wspaniałymi malunkami.

fot.: Serwis prasowy Leroy Merlin / Mural Tiles

Geometryczne kształty sprawdzą się niemal w każdym wnętrzu. Podkreślą nowoczesny styl i dobry smak.

Jak zamontować mural na ścianie?

Dopasuj wielkość obrazu do wielkości ściany. Wyrównaj ścianę i oczyść ją. Możesz odtłuścić ścianę za pomocą myjki parowej - koniecznie poczekaj do całkowitego wyschnięcia. Podziel mural na część i ułóż je w odpowiedniej kolejności. To ułatwi nałożenie brył na ścianę i uchroni przed pomyłką (każda bryła jest oznaczona cyfrą). Klej do murali nałóż na ścianę, a następnie przejdź do naklejania brył muralu. Każdą z przyklejonych brył należy docisnąć wałkiem.

Jeśli obawiasz się, że samodzielnie nie poradzisz sobie z tym zadaniem, to możesz skorzystać z profesjonalnego montażu. Leroy Merlin oferuje możliwość umówienia specjalisty, który wykona tę pracę za ciebie.

A ty, który mural wybrałabyś do swojego domu?