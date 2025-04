Modne zakrzywione telewizory

Jeszcze nie tak dawno temu producenci TV robili wszystko, aby ekrany wyprostować, dziś celowo je wyginają. Pierwsze zakrzywione telewizory pojawiły się z końcem 2013 roku i do tej pory z sukcesem podbijają rynek. Jak się okazuje, ostatni krzyk mody ze świata nowych technologii nie tylko unowocześnia design wnętrza, ale także pozwala być „bliżej” tego, co oglądamy na ekranie. Jak to możliwe?

Fot. Materiały prasowe NEONET i Samsung-Curved UHDTV



Obraz wygięty a płaski

Cały obraz wyświetlany na zakrzywionym ekranie znajduje się w tej samej odległości od oczu widza. Dodatkowo, wszystko co w danej chwili oglądamy jest bardzo wyraźne i pozbawione zniekształceń. Dzięki temu możemy cieszyć się naturalnością i głębią obrazu oglądanego w trójwymiarze, co w praktyce „przenosi” nas do prawdziwego świata. Wygięty TV wydaje się być także znacznie większy niż płaski. Panoramiczny ekran daje poczucie, jakby widz znajdował się w samym centrum akcji.

Odpowiednia rozdzielczość i technologia 4K

Duże znaczenie przy zakrzywionym ekranie ma jego rozdzielczość, która pozwala wydobyć odpowiednie walory obrazu. Więcej pikseli oznacza większą szczegółowość oraz lepszą jakość. Powszechnie używane TV Full HD mają 1920 pikseli w poziomie i 1080 pikseli w pionie, podczas gdy obraz Ultra HD ma parametry 3840 x 2160. Zapewnia to oczywiste korzyści w postaci ostrzejszego i wyraźniejszego obrazu. Różnice będą widoczne m.in. podczas oglądania zdjęć wykonanych profesjonalnym aparatem. Na dużym ekranie UHD staje się to wyjątkowym i niezapomnianym przeżyciem, ponieważ obraz jest w wyświetlany w nieporównywalnie lepszej jakości. Filmy oglądane na zakrzywionym ekranie będą natomiast jeszcze bardziej realne, jeśli wyświetlone zostaną w technologii 4K. Wysokiej jakości standard o parametrach 4096 x 3112 gwarantuje doskonały obraz.

Największe telewizory 4K mają 85 cali, ale w technologię tą są już wyposażone modele 40-calowe. Ceny zaczynają się już od 2 tys. zł, a kończą nawet na 50 tys. zł. Treści dostępne w UHD można znaleźć w Internecie oraz na płytach Blu-Ray, jednak najlepszym źródłem są promocje producenckie. Dla przykładu, jeden z dużych producentów oferuje aktualnie dostęp do kilkudziesięciu filmów 4K przy zakupie TV 4K.

Inne zalety zakrzywionych telewizorów:

Designerski wygląd. Zakrzywiony telewizor może być ważnym elementem nowoczesnego wnętrza, ponieważ łączy technologie z estetyką. Idealnie sprawdzi się w naszym kąciku filmowym, salonie czy pokoju dla gości. Nie tylko wygląda designersko, ale w połączeniu z kinem domowym dostarczy niezwykłych wrażeń podczas oglądania ulubionych filmów. Dzieci natomiast będą mogły przenieść się na chwilę do swojego bajkowego świata.

Widoczność z boku jak od przodu . Krzywą, która tworzy wygięty TV nazywa się cykloidą, ponieważ określa tor toczącego się punktu na obwodzie koła. Oznacza to, że dziesięć wygiętych 55 calowych telewizorów ustawionych obok siebie stworzy okrąg. Dzięki temu osoba siedząca z boku również może korzystać ze wszystkich zalet obrazu, ponieważ bez względu na kąt patrzenia zachowana jest taka sama jakość.

Doskonała jakość obrazu. W zakrzywionych telewizorach wykorzystywana jest innowacyjna technologia, która poprawia jakość wyświetlanego obrazu niezależnie od źródła sygnału. W pierwszej kolejności analizuje sygnał Full HD, HD a nawet SD, następnie redukuje szumy i skaluje treści o niższej rozdzielczości, dzięki czemu obraz jest jak najbardziej zbliżony do technologii 4K. Na sam koniec podkreśla bogactwo detali, które stają się wyraźniejsze niż kiedykolwiek. Wydobywa z obrazu największą głębię czerni, najczystszą biel i niezwykle realistyczne kolory.

Prawdziwy boom na TV z zakrzywionym ekranem przewidywany jest na ten rok. Kiedy technologia 4K stanie się powszechniejsza i przede wszystkim tańsza, telewizory te mogą opanować polski rynek.

