Barwy dodają wnętrzom uroku i ciepła. Oczywiście pod warunkiem, że są dobrze dobrane i nie ma ich zbyt wiele w jednym pomieszczeniu. Jeśli nie masz zbyt dużego doświadczenia plastycznego, nie decyduj się na więcej niż trzy kolory w pokoju.

Jeszcze bezpieczniej zastosować dwa i uzupełnić je bielą, która jest barwą neutralną i dobrze wygląda z wszystkimi kolorami. Oto 3 przykłady niebanalnych zestawień kolorystycznych na jesień 2015!

1. Fiolet z zielenią i beżami

Fiolet jest barwą dość ciemną i zdecydowaną. W małym pokoju kolor fioletowy się nie sprawdzi, ale jeśli go lubisz, możesz zastosować bez obaw w słonecznym, dużym salonie. Także w takim, który jest połączony z kuchnią. Pomoże stworzyć niebanalne wnętrze. Fiolet nie może być barwą dominującą. Pomaluj tak tylko jedną ścianę, najlepiej tę z oknem.

Jeśli chcesz, aby było niekonwencjonalnie, na ścianie przylegającej możesz jeszcze namalować kilka przecinających się pasów, ale nie jest to konieczne. Pozostałym ścianom nadaj barwę zieloną, o bardzo jasnym i ciepłym, żółtawym odcieniu. W ten sposób ocieplisz schłodzony fioletem pokój. Po malowaniu czas pomyśleć o podłodze, meblach i dodatkach.

Część tapicerowanych mebli i 2–3 drobne gadżety mogą być fioletowe. Dbaj jednak, aby ta barwa stanowiła najwyżej 20 proc. całej powierzchni.

Dobrym towarzystwem dla ciepłej zieleni i fioletów są ciepłe beże, biel i kolor kremowy. Możesz zdecydować się na beżową wykładzinę i kremową kanapę. Aby wnętrze stanowiło spójną całość, ogranicz się do tych barw.

2. Cytrynowy z pomarańczowym

Wszystkie ściany możesz pomalować na kolor cytrynowy (żółty z domieszką zieleni). Również część dekoracyjnych poduszek na kanapie lub fotelach może mieć barwę żółtą, ale już zdecydowanie ciepłą. W ten sposób ta barwa zajmuje największą powierzchnię i będzie dominować.

Uzupełnieniem żółcieni niech będzie piękny, wyrazisty pomarańcz (obicie kanapy i serweta na stole lub zasłonki. Zwróć uwagę, aby barwy pomarańczowej, bardzo intensywnej, było w takiej aranżacji dużo mniej niż łagodniejszej żółci. Zgodnie z zasadą, że jasny kolor powinien dominować.

Do duetu: żółty - pomarańczowy bardzo pasuje czerwień, bowiem wszystkie te trzy kolory są w pewnym sensie "krewniakami".

Jeśli przypominasz sobie koło barw, to umieszczone są w nim tuż obok siebie. Zastosowanie barw pokrewnym sprawdza się zawsze, jeśli tylko użyjemy ich w różnych proporcjach. Spełnisz tę zasadę, jeśli czerwieni będzie tylko kropla, np. jedna poduszka, wazon. Rozgrzane takimi kolorami wnętrze wystudź, decydując się na jasną podłogę.

3. Turkus i mocny róż

Zarówno turkus jak i mocny róż przywodzą na myśl kochający się w mocnych barwach styl orientalny, inspirowany Indiami. I możesz w tym stylu urządzić swój turkusowo–różowy pokój, lub zdecydować się na proste meble, raczej charakterystyczne dla stylu nowoczesnego lub japońskiego.

Jeśli zdecydujesz się zestawić w salonie lub sypialni turkus i mocny róż, to pamiętaj, że oprócz nich możesz sobie pozwolić już tylko na biel (jest neutralna i dlatego można ją łączyć z wszystkimi barwami) i, ewentualnie, na trochę beżu albo brązu, które pasują zarówno do turkusu, jak i do różu. Wnętrze powinno być widne.

Nasze odważne barwy nie mogą zajmować zbyt dużej powierzchni. Część ścian i sufit najlepiej pomaluj na biało. Również podłogę wyłóż białymi kaflami, pomalowanym na ten kolor drewnem lub panelami.

Dopiero mając takie tło, możesz sobie pozwolić na różowe i turkusowe meble, dodatki i ew. fragmenty ścian. Pierwszeństwo daj zimnemu i spokojniejszemu turkusowi. Taką barwę mogą mieć wszystkie tapicerowane meble. Różu powinno być co najmniej o kilkanaście procent mniej.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"

