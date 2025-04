Uwielbiamy oglądać na Instagramie zdjęcia pięknych wnętrz, a w sklepach meblowych mogłybyśmy po prostu zamieszkać!

Miłośniczek pięknego mieszkania jest mnóstwo, ale prawda jest taka, że nie każdą z nas stać na to, by mieć mieszkanie jak z magazynu wnętrzarskiego. Na szczęście można połączyć ogień z wodą, czyli gustownie urządzić mieszkanie i zmieścić się w sensownym budżecie. Jak? Poznaj 7 trików!

1. Mniej znaczy więcej

Ramki ze zdjęciami, pamiątki z wakacji, mnóstwo maskotek, porcelany, szkła.... i właśnie tym oto sposobem z przytulnego salonu robi się nam składowisko bibelotów. W żadnym wypadku nie ma ono nic wspólnego ze stylowym wnętrzem. Rozwiązanie? Zamiast tony niepotrzebnych przedmiotów, które zbierają kurz, pomyśl o kilku efektownych detalach.

Jeśli chodzi o urządzanie wnętrza, mniej naprawdę znaczy więcej (i często taniej!). Zajrzyj do ulubionych sklepów z tekstyliami. Wybierz piękną narzutę w jasnym kolorze i skup się na detalu. Nie kupuj wszystkiego, co popadnie. Postaw na kilka ładnych i stylowych rzeczy, np. świecznik, czy zegar.

2. Kolory

Ciemne kolory optycznie pomniejszają pomieszczenia i sprawiają, że stają się one ciężkie. Jasne odcienie ścian, mebli i dekoracje nie tylko powiększą twoje mieszkanie, ale i dodadzą mu świeżości oraz czystości. To wszystko zasługa bieli, która zawsze prezentuje się niezwykle elegancko i stylowo.

Teraz najmodniejszym trendem w stylizacji wnętrz jest styl skandynawski, a więc biele, szarości i bardzo delikatne beże. Nie oznacza to, że powinnaś bać się kolorów. Wręcz przeciwnie. Wybierz akcent, któremu nadasz mocny kolor i tym samym ożywisz całe wnętrze. Mogą to być poduszki lub fotele.

3. Lustra

Lustra sprawiają, że wnętrze wydaje się bardziej glamour, ale to nie jedyna ich zaleta. Dzięki nim każde, nawet najmniejsze pomieszczenie wydaje się większe i jaśniejsze.

Jeśli zdecydujesz się na zestawienie kilku luster w jednym pokoju, pamiętaj o ich mądrym rozmieszczeniu. Mogą tworzyć idealną geometryczną całość lub asymetryczne kształty, które dodadzą wnętrzu nutę nowoczesności.

4. Zoom na drzwi i okna

Twoje drzwi są gładkie i nie posiadają żadnych zdobień? Marzysz o nowych, ale masz inne wydatki? Odmień swoje drzwi sama. Wystarczy cienka listwa w kolorze twoich drzwi oraz klej. Listwę ułóż w dolny wzór (np. prostokąt) i przyklej do drzwi. Przemiana będzie spektakularna.

A okna? Zawsze możesz je ozdobić. Zrzuć stare ciężkie zasłony i zostaw same firany (najlepiej krótkie). Na parapecie postaw kwiaty, ramkę ze zdjęciem, ulubioną figurkę, świece, książki lub zasuszone rośliny w wazonie. Pamiętaj oczywiście o zasadzie: Mniej znaczy więcej.

Jeśli masz duży i szeroki parapet (najczęściej spotykany w starych kamienicach), to koniecznie go urządź. Połóż na nim koc i poduszki. Będziesz miała świetne miejsce do czytania książek i picia herbaty.

5. Kable i kabelki

Przedłużacze i kable od sprzętów elektrycznych rozrzucone po podłodze zawsze dają wrażenie bałaganu. Jeśli chcesz, by twoje wnętrze było bardziej uporządkowane i stylowe, to ukryj wszystko, co może wywoływać chaos i nieład. Przedłużacze i kable możesz schować za meblami lub za osłonką w kolorze ścian. Ładowarki chowaj po użyciu do pudełka albo postaw na nie wiklinowe pudełko, dzięki temu połączysz nowoczesność z domowym wystrojem.

6. Zrób to sama

Mówisz o sobie, że masz dwie lewe ręce? Mylisz się! W internecie i telewizji aż roi się od tutoriali DIY, dzięki którym krok po kroku nauczysz się jak wykonać wiele pięknych gadżetów. Spróbuj! Będzie dużo taniej i efektywniej.

7. Kupuj klasyki

Jeśli nie chcesz wydawać fortuny na meble i dekoracje, to kupuj z głową. Zamiast mebli, które za chwilę zaczną się nieładnie niszczyć i starzeć, postaw na klasyki. Kanapę w kolorze wściekłego różu czy pomarańczowy stolik zastąp czymś, co sprawdzi się na lata (zarówno pod względem jakości, jak i wyglądu).

