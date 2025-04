Modne kolory ścian 2023 to przede wszystkim niski, głęboki ukłon w stronę ciepłych barw, które kojarzą się z powrotem do natury i przywołują świat roślin oraz zwierząt. Otaczanie się takimi kolorami w domu nie tylko poprawia nastrój, ale także zapewnia spokój ducha i pozwala zrelaksować się po trudnym dniu w pracy.

Cudowny Beż został okrzyknięty przez AkzoNobel kolorem roku 2023. To subtelny, naturalny beż w ciepłej tonacji i lekko przyciemniony. Kojarzy się z naturalnym kolorytem skóry, a na ścianie świetnie komponuje się zarówno z jasnymi, jak i ciemnymi meblami. Będzie idealnym wyborem do każdego pomieszczenia. Sprawdzi się w sypialni, salonie, kuchni, łazience, a nawet pomieszczeniach takich jak garderoba czy pralnia. Cudowny Beż nawiązuje do naturalnego klimatu pustynnego, przywodząc na myśl ciepłe podmuchy wiatru.

fot. Modne kolory ścian 2023: Cudowny Beż/Adobe Stock, artjafara

Zielone odcienie cieszą się dużym powodzeniem już od wielu sezonów. W swojej przybrudzonej, lekko ciemnej wersji pasują zarówno do dużych, jak i małych pomieszczeń. Świetnie wyglądają też jako akcent na jednej ścianie lub jej kawałku (np. na kominie lub wgłębieniu). Zgaszona zieleń nawiązuje do leśnych barw. Przywołuje na myśl spacery świeżo po deszczu albo wakacje w głuszy. Idealnie sprawdzi się do salonu, sypialni i przedpokoju.

fot. Modne kolory ścian 2023: zgaszona zieleń/Adobe Stock, Vanit่jan

Brudny, pudrowy róż to kolejna propozycja na modne kolory ścian 2023, która cieszy się powodzeniem od co najmniej trzech sezonów. Kolor ten jest obecny nie tylko na ścianach, ale także w postaci dodatków - zasłon, foteli lub bibelotów.

Tworzy w pomieszczeniach pluszową atmosferę, pomaga przywrócić spokój ducha i wygląda niezwykle elegancko. Pasuje do salonu i sypialni, ale śmiało można pokusić się o jego akcent także w łazience czy garderobie.

Brudny róż uwielbia towarzystwo złota, a także wzorów. Świetnym pomysłem jest więc połączenie go z minimalistyczną tapetą, która będzie miłym dla oka akcentem.

fot. Modne kolory ścian 2023: brudny róż/Adobe Stock, Photographee.eu

Odcienie kamelowe, kawy z mlekiem czy jesiennych liści, to kolejna świetna propozycja. Znacznie ociepla wnętrze i nawiązuje do miękkiego, zwierzęcego futerka. Taką ścianę aż chce się głaskać. Kamelowe, ciepłe odcienie pasują na ściany w salonie, a także do pomieszczeń w stylu loftowym.

Kolor ciepłego karmelu będzie także świetnym akcentem w łazience i kuchni. Nawet niewielkie pomieszczenie może być w ten sposób udekorowane. Podobnie jak brudny róż, kamel uwielbia złoto oraz naturalne materiały w stylu boho.

fot. Modne kolory ścian 2023: kamelowy/Adobe Stock, nikolarakic

Odcień baby blue został w 2022 roku nazwany "nowym millenialsowym brudnym różem". Pokochało go więc pokolenie Y, ale kolor ten będzie idealny w każdej sytuacji. Może być w wersji bardziej przygaszonej (wtedy sprawdzi się w salonie czy sypialni) lub nieco jaśniejszej (idealnej do pokoju dziecka).

To nie tylko modny kolor ścian 2023, ale także idealny kolor na subtelne, domowe dodatki. Zasłony lub poduszki dekoracyjne w kolorze baby blue sprawią, że wnętrze stanie się wizualnie bardziej uporządkowane i minimalistycznie eleganckie.

fot. Modne kolory ścian 2023: baby blue/Adobe Stock, lilasgh

