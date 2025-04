Co sezon zmieniają się nie tylko obowiązujące trendy modowo-urodowe, ale również te wnętrzarskie. Chociaż raczej nikt z nas nie odnawia mieszkania co roku zgodnie z panującymi tendencjami, jeśli planujesz remont, warto zerknąć co jest obecnie w trendach. Statystyczny Polak remontuje łazienkę lub kuchnię raz na wiele lat, ale ściany odświeża często.

Reklama

Modne kolory ścian 2022 to błękit, nasycony brąz, ognista czerwień, pudrowy róż, śliwkowy, lawendowy, ciepła szarość, a także pomarańcz.

Spis treści:

Modne kolory ścian 2022 oscylują wokół różnych odcieni błękitu. Nieco przydymiony, a może żywszy odcień, wpadający w lazur? Błękitny to kolor, który będzie pasować do każdego pomieszczenia. Świetnie zaprezentuje się w salonie, sypialni, a nawet w kuchni lub pokoju dziecięcym.

Wyraziste odcienie brązu - czekoladowy i brunatny, to jedne z najmodniejszych kolorów ścian 2022. Są jednak dosyć trudne w aranżacji. Istnieje duże ryzyko, że pomieszczenie będzie wydawać się zbyt ciemne. Brąz wykorzystaj do pomalowania jednej ściany i raczej w pokoju od strony południowej. Brąz nie może być również tłem dla ciemnych mebli.

Gorąca czerwień to prawdziwy hit. Nie każdemu jednak spodobają się ściany w tym kolorze - to dość pobudzający, energetyczny kolor, lepiej nie wykorzystywać go więc w sypialni. Może utrudniać wyciszenie i odpoczynek, wiele osób chwali sobie jednak czerwone ściany np. w gabinecie.

fot. Czerwień we wnętrzu/Adobe Stock, arquiplay77

Pudrowy róż to kolor ponadczasowy - nie wychodzi z trendów już od wielu sezonów. Oczywiście, jest dość specyficzny i nie będzie pasował do każdego wnętrza. To odcień najczęściej spotykany w pokojach dziecięcych i sypialniach, my jednak jesteśmy fankami niesztampowych rozwiązań. Różowe ściany to idealne tło dla kuchni w stylu prowansalskim.

Nasycony odcień fioletu to trudny kolor - łatwo może sprawić, że wnętrze stanie się zbyt ciężkie. Jeśli jednak wykorzystasz go z umiarem np. w salonie w stylu loft, z pewnością doda pomieszczeniu stonowanej elegancji.

Ten rozbielony odcień fioletu lubią nie tylko niepoprawne romantyczki. W przeciwieństwie do pudrowego różu, pasuje niemal wszędzie. Oczywiście, w granicach zdrowego rozsądku - na tle mebli w kolorze ciemny orzech, może jednak nie prezentować się najlepiej.

fot. Lawendowe ściany/Adobe Stock, New Africa

Szarość jest ponadczasowa, a od kilku sezonów można wręcz odnieść wrażenie, że to najmodniejszy kolor w polskich wnętrzach. Jeśli chodzi o modne kolory ścian 2022, w trendach będą ciepłe odcienie szarości.

Kolejny nieoczywisty wybór dla odważnych. Wbrew pozorom pomarańczowy może jednak lepiej odnaleźć się we wnętrzach niż choćby brąz czy czerwień. Oranż to kolor mniej agresywny, raczej nie powinien więc utrudniać wypoczynku.

fot. Pomarańczowe ściany/Adobe Stock, Pixel-Shot

Reklama

Czytaj także:

Ściany w salonie - ciekawe pomysły na aranżację

Jaki kolor pasuje do brązu we wnętrzach?

Aranżacja salonu - pomysły i inspiracje