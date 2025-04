Modne kolory ścian nie zmieniają się co sezon, tak jak to jest w przypadku modowych trendów. I całe szczęście! Jednak przeglądając katalogi wnętrzarskie, Instagram czy oferty salonów meblowych bez trudu da się zauważyć tendencje, które determinują to, co chcemy widzieć w naszych salonach czy sypialni.

Reklama

Jeszcze kilka lat temu, szczytem marzeń były intensywne kolory ścian - zielone, fioletowe a nawet czerwone - jakiekolwiek, byleby nie były białe. Biel zwyczajnie kojarzyła się z nudą i z czasami, w których nie było innych możliwości.

W 2020 roku biel razem z beżami i szarościami świętują swój wielki powrót, chociaż w zupełnie nowym wydaniu. Przeciwwagą dla nich są ciemne odcienie zieleni i granatu. Nadal w trendach pozostaje pudrowy róż, ale już nie tylko w pokoju dziecięcym.

Spis treści:

Są bezpieczne i powiększają optycznie wnętrze. Ale uwaga - biel bieli nierówna! Może być chłodna, świetlista mocno odbijająca światło, albo nieco zgaszona, z domieszką waniliowych tonów. Producenci farb mają ich po kilkanaście w swoich paletach - każda z nich zupełnie inaczej zachowuje się w pomieszczeniach.

Nie odkryjemy Ameryki, jeśli powiemy, że biel sprawdza się w każdym pokoju - od kuchni, przez salon aż po łazienkę. Dobrze komponuje się ze wszystkimi barwami, ale w najnowszych trendach zestawia się ją z pastelowymi odcieniami i czernią.

Warto mieć jednak na uwadze, że w 2020 roku jeśli decydujemy się na biel, to często biała jest również podłoga, meble i dodatki. Taki biały total look to idealne rozwiązanie dla małych, ciemnych pomieszczeń, a te które mogą pochwalić się metrażem, zyskają dodatkową, oszałamiającą przestrzeń.

fot. Adobe Stock

Szarości na ścianach to trend, który obowiązuje już od kilku sezonów. Jedyne, co się zmienia to jego natężenie - w roku 2020 powinien być ciemny, niemal grafitowy.

Ciemne ściany pasują wyłącznie do dużych, dobrze oświetlonych pomieszczeń - w mniejszym metrażach dobrze jest pomalować tylko jedną, ewentualnie dwie prostopadłe do siebie ściany. Szarości sprawdzą się zarówno w kuchni, jak i salonie czy sypialni. Większość z nich to chłodne odcienie - jeśli chcesz je ocieplić postaraj się, aby w pomieszczeniu pojawiły się drewniane elementy - podłoga albo meble.

fot. Adobe Stock

Butelkowa zieleń oczywiście nie nadaje się do pomalowania wszystkich ścian w pomieszczeniu - za bardzo przyciemni wnętrze. Świetnie sprawdzi się jednak na tle innych kolorów - jedna ściana w odcieniu głębokiej ciemnej zieleni, nada wnętrzu charakteru. Zestawiaj ją z pudrowym różem, złotem i drewnem.

Ciemne kolory są doskonałym tłem dla dodatkowych ozdób - kasetonów, listewek czy ramek, które urozmaicają ścianę. Warto pamiętać, że są też bardziej wymagające niż te jasne - widać na nich wszelkie niedociągnięcia i każdą, nawet najmniejszą plamkę.

Butelkowa zieleń nadaje się zarówno do salonu, sypialni, kuchni a nawet łazienki.

fot. Adobe Stock

Szukasz modnych kolorów ścian do swoich wnętrz? Wykorzystaj dostępny w Abra meble kod rabatowy i przebieraj w palecie farb!

Kolorem roku 2020 według Pantone jest Classic Blue. To również bardzo modny kolor ścian! Ten odcień doskonale odnajduje się na ścianach salonu i sypialni - odradzamy używanie go tylko w kuchni - wszelkie niebieskości nie kojarzą się pozytywnie z jedzeniem, a wręcz zmniejszają apetyt.

Jeśli zdecydujesz się na ciemnoniebieskie ściany a obawiasz się, że całość wyjdzie zbyt marynistyczna, zrezygnuj z innych mocnych kolorów (przede wszystkim różu, czerwieni i pomarańczu). Zestawiaj go natomiast z z bielą, beżami i szarościami.

fot. Adobe Stock

Najmodniejszy ze wszystkich pasteli. Jeszcze do niedawna zarezerwowany był wyłącznie dla sypialni i pokojów dziecięcych dla dziewczynek, teraz wkracza też... na salony i do kuchni! Świetnie łączy się z odcieniami szarości, beżu i ciemną zielenią.

Ten odcień jest na czasie już od kilku sezonów i nic nie wskazuje na to, by miało się to szybko zmienić. Od tzw. millenial pink przechodzimy jednak do bardziej przygaszonego i lekko przydymionego blush pink.

fot. Adobe Stock

Brązy zbliżają nas do natury, a co za tym idzie, niosą ze sobą ukojenie i spokój. W 2020 roku łączymy je z pastelami, bielą i drewnem - całość tworzy wtedy wnętrza inspirowane polskimi latami 60. i 70. Jakie odcienie wybrać? Czekoladowy brąz, beżowy i nieco chłodny karmel to trójca, która zdecydowanie wiedzie prym.

Pamiętaj, aby brązowe ściany urozmaicić półkami, bibelotami i obrazkami, najlepiej w złotych lub drewnianych ramkach. Świetnie sprawdzają się również lustra, które ożywiają wnętrze.

fot. Adobe Stock

Reklama

Więcej o wnętrzarskich trendach:

Meble z palet - na balkon i do salonu

Stylowe aranżacje łazienki

Aranżacja salonu - porady