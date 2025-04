Kolory wnętrz – niczym nasze szafy – każdego roku ulegają nowym modom. W tym sezonie na ścianach królować będą niebanalne beże i kremy, czarujące fiolety oraz szeroka paleta niebieskiego. Świat wnętrz, podobnie jak zawartość naszych szaf, każdego roku ulega nowym trendom. Nie inaczej jest i w tym sezonie: lato 2014 przyniesie nam mnóstwo zmian oraz świeżych trendów do naszych domów.

Reklama

Kremowo i zaskakująco!

Subtelne kremy i beże, wpadające delikatnie w biszkoptowy lub jasny żółty, to jeden z prawdziwych hitów tego sezonu (przykładem może być tu „Kremowe Boucle” ogłoszone Kolorem Roku 2014 przez Dekoral Fashion). Lekkie, bardzo wyrafinowane odcienie polecane są szczególnie do tworzenia połączeń z mocniejszymi kolorami, jak np. soczysta pomarańcza, limonka lub blue jeans. Wówczas nabierają one zupełnie nowego charakteru, czyniąc aranżację pełną życia oraz oryginalności.

Magia fioletów

Dobre wiadomości w tym roku czekają na miłośników fioletów. W sezonie wiosenno-letnim polecane są przede wszystkim ich głębokie, nasycone, lecz jednocześnie dalekie od jaskrawości odcienie (takie jak np. namiętny wieczór lub batystowy fiolet). Co ciekawe, projektanci polecają wprowadzanie ich do wnętrz na dwa sposoby: w połączeniu z jaśniejszym o kilka tonów, innym fioletem np. wrzosowym, albo też w zestawieniu z ciepłym, pastelowym kolorem (w tej roli idealnie sprawdzi się morelowy lub brzoskwiniowy).

Niebieska świeżość

Trzeci z tegorocznych trendów przyniesie orzeźwienie do każdego mieszkania – odcienie niebieskiego to bowiem idealny wybór dla osób, które kochają lekkie i świeże aranżacje. Co więcej, w tym wypadku styliści dają nam ogromną swobodę. W zależności od naszych upodobań możemy więc sięgnąć po spokojny błękit, wyrazisty granat lub pełen energii turkus. Jako towarzysz[Kamila Pa1] dla niebieskiego wyjątkowo dobrze sprawdzi się jasny, neutralny szary.

Reklama

Więcej:

Jak usunąć plamy ze ścian?

Jaką farbę do ścian wybrać?

Jak zrobić wzory na ścianach?