Jaka będzie modna choinka 2023? Na jakie motywy postawić, aby świąteczne drzewko prezentowało się pięknie i dopełniało zimowe wnętrze? W nadchodzącym sezonie królować będą drzewka utrzymane w naturalnej kolorystyce z przewagą złota, srebra i czerwieni. Z mody nie wychodzi także klasyczna biel oraz naturalne dodatki. Pamiętaj, że świąteczne ozdoby powinny być nie tylko piękne, ale pasować do wnętrza, w którym będą wyeksponowane.

Reklama

Spis treści:

W 2023 modna choinka będzie oznaczała między innymi taką, która będzie minimalistyczna i jednokolorowa. Wybierz ulubiony odcień baniek i ozdób, a następnie załóż je wszystkie na choinkę. Możesz wybrać klasyczną biel, ognistą czerwień albo dowolny z kolorów, który bardzo lubisz. Jeśli postawisz na biel, sięgnij po lampki z jednolitym światłem.

Ozdoby za to nie muszą być jednolite. Mogą to być przeróżne kształty, jednak ważne, aby zachować je w zbliżonej kolorystyce. Taka choinka idealnie pasuje do każdego wnętrza. Minimalizm nie oznacza, że musisz wykorzystać niewielką ilość ozdób! Chodzi o to, aby całość prezentowała się estetycznie i nie przygaszała pozostałych świątecznych dekoracji w domu.

fot. Minimalistyczna modna choinka 2022/Adobe Stock, 2mmedia

Choinka ubrana w beżowe czy kremowe bombki wygląda niezwykle efektownie i elegancko. Warto zadbać o to, aby ozdoby były różnych kształtów i wielkości - dzięki temu drzewko nie będzie prezentowało się nudno. Beż i złamana biel (np. kość słoniowa czy écru) idealnie się uzupełniają, ocieplając wnętrze i nadając mu prawdziwie zimowego klimatu. Do takiego połączenia pasują naturalne, drewniane ozdoby oraz lampki z ciepłym światłem.

Złota choinka doskonale wpisze się w każde wnętrze - pasować będzie zarówno do klasycznie urządzonego pokoju, jak i salonu w stylu loft.

fot. Złota choinka/Adobe Stock, Мария Балчугова

Uwaga, metaliczny połysk wchodzi na salony! I to dosłownie, bo to właśnie w tym pomieszczeniu najczęściej stoi choinka. Bombki w dowolnym kolorze, z metalicznym połyskiem, będą się pięknie prezentować w chłodnym, naturalnym wnętrzu. Takie ozdoby lubią towarzystwo drewna, bieli oraz niewielkich, czarnych elementów. Dobrze wyglądają zarówno przy ciepłym, jak i chłodnym świetle.

Dodatkowo możesz ozdobić choinkę brokatowym sprayem lub połyskującym anielskim włosem. Dobrze będą wyglądać także migające, wielokolorowe lampki świąteczne.

fot. Modna choinka 2022: metaliczne bombki/Adobe Stock, alinakho

Styl rustykalny w tym sezonie jest szalenie popularny, także jeśli chodzi o dekorowanie domu na święta. To minimalistyczne, a jednocześnie niezwykle klimatyczne dodatki, które ocieplają wnętrze i sprawiają, że spędzanie zimowych wieczorów jest jeszcze przyjemniejsze.

Jeśli chcesz udekorować choinkę w rustykalnym stylu, postaw na drewniane ozdoby oraz naturalne, jednolite światełka z ciepłym światłem. Świetnie sprawdzi się także minimalistyczna choinka na pniu, owinięta papierem pakowym.

fot. Modna choinka 2023: rustykalny styl/Adobe Stock, Елизавета Старкова

Naturalne, najlepiej własnoręcznie zrobione ozdoby, królują na naszych choinkach już od wielu sezonów. Choinkę możesz udekorować ususzonymi plastrami pomarańczy, własnoręcznie upieczonymi ciasteczkami i drewnianymi zawieszkami w kształcie dzwoneczków, gwiazdek i aniołków (kupisz je już niemal w każdym sklepie z dodatkami do wnętrz) - są niedrogie, ekologiczne i w duchu zero waste.

Możesz urozmaicić ją dodatkiem białych, czerwonych, złotych i srebrnych bombek. Całość będzie wyglądać naprawdę zachwycająco. Możesz także przygotować choinkę z szyszek lub gałązek i udekorować ją wedle uznania, a następnie całą konstrukcję włożyć do wazonu.

fot. Modna choinka 2023 z naturalnymi ozdobami/Adobe Stock, JenkoAtaman

Złoto i srebro, szczególnie w połączeniu z czernią lub bielą, to prawdziwy symbol stylu glamour. Połyskujące, eleganckie elementy świetnie prezentują się na każdej choince i w każdym wnętrzu. Połącz je z jednolitymi lampkami, a także błyszczącą gwiazdą na czubku, a stworzysz ciekawą i nowowczesną ozdobę świąteczną.

fot. Jak ubrać choinkę nowocześnie/Adobe Stock, Мария Балчугова

Czerwień nigdy nie wyjdzie z mody, a dodatkowo jest prawdziwym symbolem świąt Bożego Narodzenia. Nic więc dziwnego, że modna choinka 2022 to wciąż klasyka. Jeśli zdecydujesz się na czerwień to koniecznie w wersji maks. Niech czerwone będą nie tylko bombki, ale również łańcuchy i włos anielski.

Przy jednokolorowej choince, warto urozmaicić kształty bombek - niech pojawią się dzwoneczki, serduszka, szyszki, domki i lokomotywy. Dodaj także ciepłe światło i kilka złotych dodatków - na choince lub w innych częściach pomieszczenia.

fot. Czerwona modna choinka 2022/Adobe Stock, JenkoAtaman

Choinka (niezależnie, czy żywa, czy sztuczna) najpiękniej wygląda wtedy, kiedy jest lekko ośnieżona lub sprawia wrażenie, jakby była. Jeśli trzymasz choinkę w domu naturalnym jest, że śnieg natychmiast się roztopi, ale możesz skorzystać z innych sposobów.

Nie ma lepszej i bardziej sprawdzonej metody na to, jak ośnieżyć choinkę w domu, niż zakup sztucznego śniegu. Taka choinka dodatkowo nie wymaga zbyt wielu ozdób. Wystarczy kilka srebrnych i białych bombek - najlepiej matowych oraz szeroka, półtransparentna wstążka - okręć nią drzewko, a na czubku zawiąż kokardę.

Gdy zawiesisz już ozdoby na choince, na sam koniec spryskaj ją sztucznym śniegiem. Możesz dołożyć również kilka śnieżynek - efekt będzie rewelacyjny! Świetnie sprawdzi się także wata ułożona na poszczególnych gałązkach, która będzie imitować śnieg osadzony na igiełkach.

fot. Choinka jak ośnieżona/Adobe Stock, New Africa

Na podstawie artykułu Małgorzaty Machnickiej, opublikowanego pierwotnie 15.11.2021.

Reklama

Czytaj także:

Jak ozdobić bombki styropianowe

Co zrobić z choinką po świętach

Choinka z patyków i sznurka na ścianę