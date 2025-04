Modna i praktyczna kuchnia

Dobrze zaprojektowana, funkcjonalna i przytulna kuchnia to serce domu. Tu spotyka się rodzina i przyjaciele. Jest to również miejsce pracy. Jeśli więc mamy wpływ na jej wielkość i zabudowanie, postarajmy się, by była przestronna, tak by każdy mógł w niej znaleźć miejsce dla siebie. Wielu właśnie z kuchnią łączy przecież miłe wspomnienia, zapachy, smaki. A jeśli do tego, kuchnia będzie piękna i funkcjonalna, to przebywanie w niej stanie się prawdziwą przyjemnością.

Fot. Record

Jeśli mamy wybór, możemy zdecydować, czy urządzić kuchnię otwartą na jadalnię i salon, czy oddzielić ją ścianą i drzwiami. Wszystko zależy od tego, czy lubimy przyjmować gości i czy w kuchni utrzymujemy porządek. Jeśli tak, to jak najbardziej, warto zdecydować się na kuchnię otwartą, która będzie przestronniejsza i jaśniejsza. Jeżeli jednak jesteśmy typem bałaganiarza i dobrze pracuje nam się w miejscu gdzie panuje "stylowy harmider", lepiej ograniczyć przestrzeń i zdecydować się na kuchnię oddzielną.

Jak urządzić kuchnię?

Dreptanie po kuchni to często długi, męczący spacer, dlatego istotne jest ergonomiczne ustawienie w niej mebli i sprzętów. Najważniejsze z nich to lodówka, zlewozmywak i kuchenka, czyli tzw. trójkąt roboczy. Ich rozkład wiąże się z kolejnością wykonywanych czynności: po wyjęciu produktów z lodówki myjemy je w zlewie, a następnie przyrządzamy na kuchence.

Fot. Record

Lodówkę, zlewozmywak i kuchenkę powinny dzielić odległości od 60 do 120 cm. Jeśli nie możemy rozplanować kuchni tak jak byśmy chcieli, bo ogranicza nas rozmieszczenie rur wodno-kanalizacyjnych lub umiejscowienie okna, to pamiętajmy choćby o tym, by:

zlewozmywaka nie instalować bezpośrednio przy kuchence gazowej (żeby nie zalać palników i nie pryskać na gotujące się potrawy);

kuchenki gazowej nie ustawiać zbyt blisko okna (przeciąg może zdmuchiwać płomień);

zlewozmywak montować jak najbliżej okna (naturalne oświetlenie).

Rozplanowanie mebli

Najlepiej, jeśli zdecydujemy się na kuchnię pod wymiar. Pozwoli nam to wykorzystać każdy wolny kąt przestrzeni. Dobrze, jeśli projekt mebli zrobi nam osoba z doświadczeniem, która dobierze poszczególne elementy kuchni odpowiednio do jej stylu, rozmieszczenia przyłączy elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych. Warto udać się do firmy, która udostępnia projekt klientowi w wersji elektronicznej. Można wówczas dowolnie zmieniać ustawienie szafek, szuflad i kolory frontów. Obecnie najmodniejsze są jasne kuchnie. Meble w kolorze wenge odchodzą do lamusa!

Fot. Ikea

Ale jeśli nawet decydujemy się na gotową meblościankę, pamiętajmy o kilku ważnych zasadach:

dla osoby o wzroście 165 cm prawidłowa wysokość szafek to 85-90 cm (każde 5 cm wzrostu więcej zwiększa wysokość blatu o 1 cm). Przy odpowiednio dobranej wysokości nie garbimy się podczas przyrządzania posiłków i nie męczy się nasz kręgosłup;

odległość szafek wiszących od blatu powinna wynosić 50-56 cm;

okap nad kuchenką gazową wieszamy na wysokości 75-80 cm, a nad płytą ceramiczną nieco niżej – 65-70 cm;

piekarnik najlepiej zamontować nad linią blatu (oszczędzajmy kręgosłup);

zmywarkę warto umieścić 30 cm nad podłogą (będzie ciszej zmywać, a my nie będziemy męczyć się przy wkładaniu i wyciąganiu naczyń);

warto rozplanować szafki i szuflady tak, by znalazło się w nich miejsce na garnki, deski, stolnicę (mają duże gabaryty). Praktycznym rozwiązaniem są wysuwane szafki cargo albo narożnikowe (obrotowe);

w kuchni powinien także znaleźć stół oraz krzesła. Jeśli kuchnia jest bardzo mała, zdecydujmy się na stół przykręcany do ściany;

oświetlenie montujemy na suficie, nad stołem i pod szafkami Najlepiej sprawdzają się świetlówki kompaktowe oraz halogeny.

Kuchnie nowoczesne

Odznaczają się prostotą, oszczędnością formy i budową modułową. Cechą charakterystyczną tych mebli są gładkie, często kolorowe fronty (np. płyta lakierowana MDF lub matowe płyty wiórowe) z prostymi uchwytami, błyszczącymi blatami (często kamiennymi) i nowoczesnym chromowanym sprzętem. Idealne dla osób młodych, ceniących prosty, minimalistyczny design nowoczesnych mieszkań bez zbędnych detali i bibelotów.

Fot. Effequattro

Fot. Effequattro

Fot. Ikea

Fot. Nolte

Kuchnie klasyczne

Charakterystyczne dla tego stylu są szlachetne, trwałe materiały, takie jak lite drewno, okleiny naturalne, kamienne blaty. Fronty mają proste zdobienia – kasetonowe, frezowane. Witryny są przeszklone, a szafki mają dekoracyjne uchwyty. W kolorystyce przeważają głębokie, ciepłe brązy i beże. Idealne dla osób ceniących elegancję, ale i poszukujących we wnętrzu odrobiny swojskości i ciepła.

Fot. Record

Fot. Record

Fot. Sicc

Fot. Arrex

Kuchnie retro

Meble, które designem wracają do mody z początku XX wieku. Charakterystyczne są tu: szykowne, bogato zdobione fronty, szklane witryny z drewnianymi szprosami, malowane kredensy, pastelowe kolory. Wnętrza zdobione są fajansowymi pojemnikami, starymi młynkami, moździerzami, warkoczami czosnku, własnoręcznie uszytymi zasłonkami, stylowymi lampkami, poszewkami dekoracyjnymi. Tak urządzona kuchnia jest nostalgiczna i przytulna.

Fot. Arrex

Fot. Sicc

Fot. Sicc

Fot. Nolte

