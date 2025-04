Wydawać by się mogło, że firany i zasłony to tylko zbierający kurz kawałek materiału. Jednak to one w dużej mierze nadają wnętrzu klimat i dodają smaku. Zobacz jak z ich udziałem w łatwy sposób zmienić wystrój mieszkania, nie zapominając o tym, że okno to wciąż nasza wizytówka.

Bez względu na to czy planujesz dużą zmianę, czy jedynie odświeżenie pomieszczenia, powinieneś pamiętać o kilku zasadach, bez których zmiany mogą być nietrafione.

Firany i zasłony powinniśmy dobierać do urządzonego już wnętrza. Pod uwagę bierzemy kolorystykę i fakturę przedmiotów. Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia ustawienia mebli oraz ich odległość od okien.

Wybierając tkaninę do salonu warto pokusić się o niestandardowe upięcie. Modne firany i zasłony powinny różnić się od siebie fakturą i krojem. Szczególnie polecamy koronkę, organtynę i tiul, które ocieplą nasze wnętrze.

Ponadto wybierając zestaw dla siebie zwróćmy uwagę na to, czy kolorystyka materiału w oknie nie będzie się kłócić z obiciem sofy. Najlepiej jeżeli podbijają jej barwę. Ostrzegamy przed dobieraniem zasłon do koloru ścian, co w efekcie stworzy nieciekawą płaską powierzchnię. Zamiast jednak ze zrezygnowaniem wybierać białą firankę, wyobraź sobie jak w oknie zaprezentuje się połyskujący écru.

Jeżeli okna kojarzyły ci się jedynie z białą wykrochmaloną koronką i nudnie zwisającymi po obu stronach zasłonami, to najlepszy moment na to abyś przekonał się o tym, jakie możliwości daje ten niepozorny materiał. Do upięcia potrzebne będą taśmy maskujące i odrobina pomysłów. Długość firany i zasłony to indywidualna sprawa. Wszystko zależy od efektu na jakim ci zależy. Jeżeli marzysz o romantycznym wnętrzu, postaw na ciągnący się po podłodze materiał. Jeżeli natomiast jesteś zwolennikiem praktycznych rozwiązań, skróć tkaninę po parapetu.

Szczęśliwym posiadaczom dużego tarasowego okna z widokiem na ogród, doradzamy eleganckie i praktyczne rozwiązania. W tym wypadku po prostu nie da się doradzić krótkiej firany, ponieważ efekt okaże się komiczny. Balkonowa kotara musi pasować również do pozostałych okiem w pomieszczeniu.

fot. dekoria.pl, .decorina.pl, homedit.com, arhzine.com, bankier.pl,

Sprawdź też, jak udekorować okno bez firanek?