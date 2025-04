Wiosna to czas, gdy z ochotą odświeżamy wnętrza domów i ich wystrój. Nie trzeba od razu łapać się za pędzel i przemalowywać ścian, aby jadalnia, kuchnia czy stół nabrały świeżego wyglądu. Wiosenne porządki w domu nie muszą być aż tak męczące. Czasami wystarczy zakup kilku drobiazgów, aby prezentowały się inaczej i cieszyły oko nowymi akcentami. Takimi dekoracyjnymi akcesoriami mogą być np. miseczki z Action, które w aktualnej promocji kosztują jedynie 11,95 za sztukę.

Miski z Action do wyboru, do koloru

Ceramiczne miseczki o klasycznym kształcie i wzornictwie. Nieco przypominają wyglądem starsze wzornictwo, ale to nie jest ich wada. Jest wprost przeciwnie, gdyż kojarzą się z ciepłem rodzinnego domu.

Okrągła podstawa dźwiga nie do końca półkolistą czaszę, która od wewnątrz jest idealnie gładka, co pomaga zachować naczynia w czystości. Od zewnątrz ścianki mają symetryczne dekoracyjne zagłębienia, które wychodzą z podstawy, ale nie docierają do górnej krawędzi. Dzięki nim łatwiej takie naczynie utrzymać w rękach, a w przeszklonej szafce będzie ono interesująco dla oka załamywać światło. Górny brzeg i podstawa mają ozdobny pasek odcinający się kolorem od reszty ceramiki.

Miseczki mają wysokość 7,5 cm i średnicę 14 cm. To wymiary klasycznych miseczek na płatki śniadaniowe lub porcję zupy. Można jednak użyć ich do serwowania drobnych przekąsek czy owoców.

W ofercie naczynia są w 5 kolorach do wyboru: zabielonym niebieskim, kremowo-białym, różowym, szaro-żółtym i ciemnoniebieskim. Ponieważ sprzedawane są na sztuki, możesz więc sprawić sobie kilka miseczek w jednakowym kolorze lub stworzyć różnobarwny zestaw. Jak wolisz.

fot. Miseczki z Action po 11,95/ materiały prasowe Action

Kwiatowe miseczki z Pepco

Bardzo ciekawe wzory miseczek oferuje teraz też Pepco. To zestaw 3 sztuk misek z dolomitu w cenie 15 zł za komplet. Każda miseczka jest w innym kolorze: zielonym, białym i różowym. Ich ścianki formowane są na kształt płatków kwiatu, co sprawia, że brzegi są nieregularne, a ścianki mają pionowe zagłębienia imitujące fakturę rozwijających się płatków. Na dnie jest żółty okrąg stanowiący centrum kwiatostanu.

Średnica miseczek wynosi 11 cm. Są więc to raczej naczynia na dodatki typu oliwki, marynowane grzybki czy orzeszki. Można również ich użyć jako naczynia na dziecięce porcje zupy czy owsianki. Pięknie prezentują się na wiosennym stole, wnosząc do domu przyjemny powiew budzącej się do życia przyrody. Podobnie będzie z dekoracyjnymi tulipanami z Pepco.

fot. Kwiatowe miseczki/ materiały prasowe Pepco

