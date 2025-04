Skandynawia to niesamowicie inspirujący region jeśli chodzi o wystrój wnętrz! Mieszkanie w stylu skandynawskim jest przytulne i przestrzenne, a wnętrza nawiązują do klimatu chłodnej klimatycznie za to gościnnej i domowej atmosfery Północy. Charakteryzują się czystością formy i stonowanymi barwami: bieli, szarości, i brązu. Akcentem mocno charakterystycznym dla architektury skandynawskiej jest oczywiście naturalne drewno.

1. Mieszkanie w stylu skandynawskim - podłoga

Podłoga w mieszkaniach urządzonych w stylu skandynawskim niemal przymusowo wykonana jest z drewna. Drewniane deski mogą pozostać w swoim naturalnym odcieniu, często stosuje się także ich bielenie bądź nawet malowanie farbą kryjącą na biało. Innym sposobem na końcową obróbkę drewnianej podłogi jest pokrycie jej matowym lakierem bądź olejem.

2. Mieszkanie w stylu skandynawskim - meble

Surowe w formie, za to niezwykle funkcjonalne skandynawskie meble są najczęściej wykonane z jasnego drewna. Często maluje się je na kolor biały bądź szary. Klimat salonu skupia się wokół minimalistycznego kominka oraz jasnej kanapy z ozdobnymi poduszkami. Z zasady liczba dodatków, sprzętów domowych oraz mebli ograniczona jest do minimum.

3. Mieszkanie w stylu skandynawskim - oświetlenie

Oprawa oświetlenia sztucznego jest zwykle minimalistyczna w formie i oparta na rozwiązaniach metalowych lub szklanych oraz często papierowych abażurach, które przybierają najróżniejsze, choć zawsze proste kształty. Metal i szkło doskonale komponują się z drewnianymi meblami i naturalną, prostą w swojej formie podłogą.

4. Mieszkanie w stylu skandynawskim - dekoracje

Dodatki w postaci poduszek czy narzut wykonane są z naturalnych tkanin: lnu, wełny lub bawełny. Często ręcznie haftowane w sposób niezastąpiony ocieplają wnętrza i tworzą domowy, przyjemny klimat. Świeczniki, ramki na zdjęcia czy wazony na kwiaty charakteryzują się zazwyczaj designerska formą oraz bogatą kolorystyką, która bazując na kontraście, ożywia wnętrze.

5. Mieszkanie w stylu skandynawskim - okna i drzwi

W mieszkaniu, które tak wiele czerpie z drewna, drzwi i okna również powinny być z niego wykonane. W przypadku drzwi warto wybrać okleinę w kolorze bieli, beżu lub szarości, która idealnie skomponuje się z meblami oraz dodatkami znajdującymi się w mieszkaniu (np. Porta KONCEPT w kolorze bielonego orzecha). Dobre jest także rozwiązanie kontrastowe w kolorze ciemnego drewna, jak choćby z kolekcji Natura IMPRESS (ciemny orzech).

w materiale użyte zostały porady projektanta wnętrz Porta KMI Poland

