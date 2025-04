Mieszkanie urządzone w stylu skandynawskim urzeka prostotą, przejrzystością i naturalną harmonią barw. Wnętrza są jasne, oszczędne i widne, ale – na przekór skandynawskim temperaturom – wcale nie zimne! O przytulność i prawdziwie domowy klimat dbają drewniane akcenty, starannie dobrane tekstylia z lnu czy wełny oraz miękkie, puszyste dywaniki. Dowiedz się, jak zaaranżować mieszanie w stylu skandynawskim i stworzyć klimatyczną przestrzeń na dużym i małym metrażu.

Reklama

Główne cechy stylu skandynawskiego

Aby urządzić mieszkanie po skandynawsku, trzeba poznać tajniki tego stylu. Co więc go wyróżnia?

Duża ilość światła – Skandynawowie szczególnie cenią naturalne oświetlanie i chętnie rezygnują z firan i zasłon, aby do wnętrza wpadało jak najwięcej promieni słonecznych. Mieszkania dodatkowo doświetlone są lampami – głównymi i pobocznymi, dającymi jasne, ciepłe światło, bez żółtych tonów.

– Skandynawowie szczególnie cenią naturalne oświetlanie i chętnie rezygnują z firan i zasłon, aby do wnętrza wpadało jak najwięcej promieni słonecznych. Mieszkania dodatkowo doświetlone są lampami – głównymi i pobocznymi, dającymi jasne, ciepłe światło, bez żółtych tonów. Jasna kolorystyka – optycznie powiększa przestrzeń i sprawia, że wnętrze staje się bardziej przejrzyste. W tej stylistyce dominuje biel. W dalszej kolejności pojawiają się écru, beże oraz delikatne odcienie szarości. Czerń, pastele i żywsze barwy można przemycić w dodatkach. Na ścianach mile widziane są też tapety w geometryczny lub botaniczny wzór oraz fragmenty ceglanego muru.

– optycznie powiększa przestrzeń i sprawia, że wnętrze staje się bardziej przejrzyste. W tej stylistyce dominuje biel. W dalszej kolejności pojawiają się écru, beże oraz delikatne odcienie szarości. Czerń, pastele i żywsze barwy można przemycić w dodatkach. Na ścianach mile widziane są też tapety w geometryczny lub botaniczny wzór oraz fragmenty ceglanego muru. Naturalne materiały – we wnętrzach skandynawskich króluje przede wszystkim drewno (najczęściej jasne lub pomalowane na biało), uzupełnione niekiedy o elementy szklane i metalowe. Tkaniny wykonane są z wysokiej jakości wełny, bawełny i lnu. Nie ma tu miejsca na plastiki i sztuczne dodatki.

– we wnętrzach skandynawskich króluje przede wszystkim drewno (najczęściej jasne lub pomalowane na biało), uzupełnione niekiedy o elementy szklane i metalowe. Tkaniny wykonane są z wysokiej jakości wełny, bawełny i lnu. Nie ma tu miejsca na plastiki i sztuczne dodatki. Minimalizm w doborze wyposażenia – skandynawskie mieszkanie ma być przejrzyste, widne i nieprzeładowane. Wszystkie elementy wyposażenia dobierane są „po coś”. Zarówno meble, jak i dekoracje mają w pierwszej kolejności spełniać funkcję użytkową, a dopiero później cieszyć oko. Zbędne bibeloty nie są tu mile widziane.

– skandynawskie mieszkanie ma być przejrzyste, widne i nieprzeładowane. Wszystkie elementy wyposażenia dobierane są „po coś”. Zarówno meble, jak i dekoracje mają w pierwszej kolejności spełniać funkcję użytkową, a dopiero później cieszyć oko. Zbędne bibeloty nie są tu mile widziane. Proste, oszczędne formy – styl skandynawski głosi, że meble mają być przede wszystkim wygodne i funkcjonalne. Krzesła, sofy i fotele powinny być starannie wyprofilowane (zazwyczaj lekko zaokrąglone), tak by zapewnić użytkownikowi należyty wypoczynek. Pozostałe meble powinny być jasne i gładkie, bez zbędnych zdobień.

– styl skandynawski głosi, że meble mają być przede wszystkim wygodne i funkcjonalne. Krzesła, sofy i fotele powinny być starannie wyprofilowane (zazwyczaj lekko zaokrąglone), tak by zapewnić użytkownikowi należyty wypoczynek. Pozostałe meble powinny być jasne i gładkie, bez zbędnych zdobień. Wyraziste dekoracje (w małych ilościach!) – przełamują chłód i monotonię skandynawskiego wnętrza i wprowadzają do mieszkania elementy personalizacji. Najlepiej odnajdują się tu dekoracje z motywami botanicznymi i geometrycznymi, a także czarno-białe grafiki i odpowiednio wyeksponowane sentencje i cytaty.

Jak urządzić mieszkanie w stylu skandynawskim?

Siła stylu skandynawskiego tkwi w umiejętnym dopasowaniu poszczególnych elementów wystroju, aby tworzyły zgraną, harmonijną całość. Nie ma tu miejsca na przypadki i bezładną zbieraninę mebli i dodatków. Niezwykle ważne jest zachowanie balansu między wszystkimi komponentami – jedne przedmioty powinny dodatkowo przykuwać uwagę, inne muszą wtopić się w tło. Dzięki temu wnętrze będzie atrakcyjne, ale nie krzykliwe, a już na pewno nie nudne.

Zobacz również artykuł: jak urządzić mieszkanie dwupokojowe z IKEA .

Kuchnia w stylu skandynawskim

Urządzając kuchnię w stylu skandynawskim możemy pójść w kierunku klasyki i wybrać białe meble o gładkich frontach (ewentualnie z dyskretnymi ramkami) oraz solidne blaty wykonane z naturalnego, jasnego drewna. Do tego dobierzmy prosty, drewniany stół (w kolorze blatu lub mebli) i pasujące do niego krzesła. Taki zestaw sprawdzi się zwłaszcza na małym metrażu. Biel i szklane witryny (umieszczone w górnej zabudowie), w których odbija się światło, rozjaśnią wnętrze i sprawią, że pomieszczenie wyda się większe i bardziej przestronne.

Jeśli dysponujemy większą powierzchnią i chcemy wyjść nieco poza podręcznikowy schemat, możemy postawić na ciemniejsze albo bardziej nowoczesne fronty, łączące elementy szklane i metalowe. Takie meble dobrze komponują się z jasnymi blatami, wykonanymi z drewna albo wytrzymałego kwarcu. Stół – obowiązkowo drewniany – zestawy z prostymi, różnokolorowymi krzesłami, podkreślającymi indywidualny charakter wnętrza.

Zadbajmy też o odpowiednie oświetlenie kuchni. W zależności od przyjętej koncepcji wybierzmy np. klosze metalowe (czarne, białe lub pastelowe) albo ażurowe – z plecionego bambusa, a w okolicy szafek koniecznie zamontujmy oświetlenie pomocnicze.

Dodatki w kuchni skandynawskiej

Skandynawowie nie lubią przepychu i natłoku, dlatego jeśli chcemy urządzić kuchnię zgodną z ich wizją, wybierzmy dodatki, które będą pełnić określoną funkcję użytkową. Sprawdzą się tu np.:

szklane słoiki na płatki i inne sypkie produkty spożywcze,

podkładki z wikliny lub bambusa,

druciane kosze na owoce,

metalowe relingi kuchenne z wieszakami na ściereczki,

proste doniczki z kwiatami i ziołami.

Akcesoria mogą się różnić fakturą i kolorem, ale powinny mieć wspólny motyw, aby całość prezentowała się harmonijnie i spójnie.

Salon w stylu skandynawskim

Urządzając salon, trzeba przede wszystkim ustalić, co ma być centralnym punktem tego pomieszczenia. Jeśli kanapa, niech będzie duża, wygodna i miękka. Aby wyróżniała się na tle pozostałych elementów wystroju, można podkręcić ją ciekawym kolorem obicia. Granatowy lub szmaragdowy aksamit sprawdzi się tu znakomicie. Jeśli wolisz bardziej zachowawcze rozwiązania, zdecyduj się na bezpieczną szarość.

W salonie inspirowanym stylem skandynawskim nie może zabraknąć też:

niewielkiego stolika kawowego, np. zrobionego z palet,

dobrze oświetlonej witryny z książkami,

prostych, jasnych półek na kwiaty, kosze i wazony.

Akcesoria i dekoracje w skandynawskim salonie

Jeśli dysponujemy większą powierzchnią, możemy pozwolić sobie na nieco więcej swobody w doborze salonowych dodatków. Oprócz obowiązkowych poduszek dekoracyjnych, miękkich dywaników i kilku wpisujących się w trend grafik, zdjęć czy obrazów, możemy też uzupełnić wnętrze dużymi, wygodnymi pufami ze sznurka lub siedziskami z rattanu. W salonie obowiązkowo powinny też stanąć duże donice z kwiatami.

Elementem dekoracyjnym może być tu też sama ściana, stylizowana na surowy mur. Możemy wybrać białe ceglane płytki, które optycznie powiększą pomieszczenie albo sięgnąć po te w kolorze rdzawo-rudym. Będą doskonale kontrastować z jasnym wnętrzem i wprowadzą do wnętrza loftowy sznyt.

Sypialnia w stylu skandynawskim

Sypialnia inspirowana stylem skandynawskim powinna być przede wszystkim jasna, przytulna i wygodna. Ma sprzyjać wypoczynkowi i nie być przeładowana.

Jeśli na ścianach nie chcemy bieli, pomalujmy je na pudrowy róż lub rozmyte szarości albo postawmy na tapetę. Jedną ze ścian możemy też pomalować na zupełnie ciemny kolor, np. butelkową zieleń – i na jej tle ustawić łóżko. Taki zabieg podkreśli jego wyjątkowy charakter.

Meble w sypialni skandynawskiej

Co prawda w stylu skandynawskim obowiązuje zasada: im mniej, tym lepiej, jednak są meble z których nie wolno rezygnować.

W sypialni obowiązkowo muszą pojawić się:

łóżko – duże, solidne i wygodne. Może być drewniane (kupione lub wykonane samodzielnie z palet) albo metalowe. Najlepiej, gdy nie będzie mieć żadnych ozdób. Jeśli chcemy mieć łóżko z zagłówkiem, wybierzmy jak najprostszy model, bez zdobień i pikowań,

szafki nocne – klasyczne, z otwartą półką i szufladką albo bardziej nowoczesne, o mniej typowym kształcie, np. w formie drucianego stolika z drewnianym blatem,

szafa i komoda – pojemne, funkcjonalne, z dużą ilością półek i szuflad, w których schowamy wszystkie ubrania, dodatki i biżuterię. W małych sypialniach lepiej postawić na szafy zabudowane, z białymi frontami i lustrem. W większych można ustawić np. prostą szafę drewnianą z ażurowymi drzwiami.

W sypialni przyda się też wygodny fotel z podnóżkiem. Możemy rozgościć się na nim z ciekawą książką albo po prostu wypocząć po długim, męczącym dniu, z dala od rodzinnego zgiełku i hałasu.

Wszystkie zakamarki sypialni doświetlmy dodatkowo małymi reflektorami.

Dodatki w sypialni skandynawskiej

Prostą, oszczędną formę sypialnianych mebli dyskretnie przełamią umiejętnie dobrane tekstylia. Dzięki nim pomieszczenie nabierze niezbędnej przytulności i swojskości. Najlepiej sprawdzą się tu:

miękkie pledy i narzuty oraz ciepłe wełniane koce,

duże poduszki dekoracyjne, z lnianymi lub bawełnianymi poszewkami,

zasłony wykonane z naturalnych materiałów.

Nie zapomnijmy też o miękkim dywaniku, który nieco uprzyjemni nam poranne wstawanie oraz o dużej ilości roślin (albo przynajmniej kilku). Rośliny naturalnie oczyszczają powietrze i sprawiają, że śpi nam się zdecydowanie lepiej.

Na ścianach możemy powiesić ulubione zdjęcia, ciekawy obraz lub grafiki – wszystko z umiarem.

Pokój dziecięcy w stylu skandynawskim

Styl skandynawski świetnie sprawdza się w pokoju dziecięcym, bo wprowadza spokój, porządek i ład, a jednocześnie daje wiele możliwości twórczej, beztroskiej zabawy.

Urządzając wnętrze dla naszej pociechy wybierzmy przede wszystkim wysoko zabudowane, pojemne szafy z gładkimi frontami – włożymy tu ubrania, pościel, sprzęt sportowy i zabawki, które nie muszą pozostawać na widoku. Rzeczy, którymi dziecko bawi się codziennie, umieśćmy w zasięgu jego rąk – najlepiej sprawdzą się tu niskie drewniane regały z wysuwanymi pojemnikami.

W pokoju obowiązkowo musi pojawić się też prosty, drewniany stolik albo biurko z odpowiednio dobranym krzesłem. I oczywiście najważniejszy mebel – łóżko. W skandynawskiej stylistyce dobrze odnajduje się np. model na antresoli, pod którą można stworzyć przytulny kącik do czytania lub „bazę” do zabawy.

Jako dekoracje doskonale sprawdzą się:

kosze i worki na zabawki,

namioty tipi,

dziecięce grafiki w białych lub drewnianych ramkach,

girlandy świetlne,

dywaniki – futrzane, sznurkowe albo z tkane z bawełny lub juty,

jasne tapety, np. z motywem botanicznym albo zwierzęcym.

Fuzje stylu skandynawskiego

Styl skandynawski jest ponadczasowy i daje duże pole do popisu przy tworzeniu autorskich, swobodnych aranżacji. Można go łączyć nie tylko z zachowawczymi elementami klasyki czy minimalizmu. Świetnie sprawdza się też wzbogacony o elementy industrialne, przełamany znalezionymi na pchlim targu meblami vintage czy uzupełniony o niezobowiązujące elementy hippisowskiego boho. Sprawdź, która z tych wersji najbardziej do ciebie pasuje!

Reklama