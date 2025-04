Mieszkanie w stylu loft

6 z 9

Trzypokojowy loft zajmują Aleksandra i Jacek - fashion PR manager i analityk biznesowy.

Inspirowaliśmy się wieloma rzeczami, ale mieliśmy jasno określone, jak nasz loft ma wyglądać. Zawsze podobał nam się skandynawski design, styl industrialny rodem z Nowego Jorku oraz New Mexico. Chcieliśmy do nich mocno nawiązać - mówi Aleksandra, mieszkanka loftu Nowej Papierni. - Ostateczny wygląd był wynikiem zderzenia się naszych odmiennych charakterów.

Aranżacja wnętrz to swoisty patchwork. Podłoga w łazience ułożona jest z wzorzystych, marokańskich płyt cementowych, komponujących się z betonowymi płytami na ścianach. Od salonu oddziela łazienkę ściana z luksfer. Dzięki temu wpada tu światło, a całość robi ogromne wrażenie. W salonie stoi kanapa z czterech elementów.

Można je ze sobą dowolnie łączyć, tworząc na przykład dwie sofy albo cztery fotele. Obok stoi metalowe dmuchane krzesło Oskara Zięty. Widoczne są dekoracje w stylu New Mexico, a także lampy, grzejniki i różne dodatki - charakterystyczne dla industrialnych wnętrz nowojorskich loftów. To eklektyczny, choć minimalny loft dla nowoczesnej pary.