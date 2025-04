Mieszkanie w skandynawskim stylu - jak je urządzić? Choć „bycie eko” to dziś jeden z najpopularniejszych zwrotów, często nie idzie za nim nic konkretnego. Zdecydowanie nie dotyczy to w Skandynawii! Północ Europy to miejsce, w którym świadomość ekologiczna jest czymś całkowicie naturalnym. Warto brać z nich przykład!



„Zielone” dodatki i dekoracje

Urządzanie i dekorowanie domu to również świetna okazja, żeby być eko. Kupując np. podłogę, sprawdźmy, czy posiada ona oznaczenie FSC. Jego obecność świadczy, że drewno pochodzi z lasu zarządzanego w sposób przyjazny dla natury. Podobnie, wybierając tekstylia, przyjrzyjmy się ich składowi. Zamiast nich postawmy więc na naturalne materiały, takie, jak len lub bawełna. Innym przykładem mogą dekoracje wykonane ze sztucznych materiałów (np. polirezynu). Choć są zazwyczaj tanie, a do tego mogą wyglądać efektownie, to w rzeczywistości podczas ich produkcji do atmosfery przedostaje się mnóstwo szkodliwych substancji. W ich miejsce wybierzmy produkty stworzone z metalu, drewna lub kamieni.

Wnętrzarski recykling

Ekologiczny dom jednak nie tylko świadome zakupy. To także mądre podejście do posiadanych już przedmiotów. Firmy produkujące np. meble każdego roku zachęcają nas do zakupu nowych modeli. Zamiast jednak ulegać ich namowom i wyrzucać stare stoły lub krzesła, możemy z powodzeniem odnowić je ekologiczną emalią do drewna (np. Bondex Acrylic Enamel). Takie rozwiązanie nie tylko przedłuży ich życie, ale również pozwoli nam sporo zaoszczędzić. Co więcej, stare krzesło pomalowane oryginalnym kolorem może stać dekoracją, której pozazdroszczą nam znajomi.

Skandynawowie od lat cieszą się zasłużoną opinią najbardziej ekologicznych społeczeństw Europy. Nic w tym dziwnego – na Północy normą już jest styl życia, w którym manifestuje się poszanowanie środowiska naturalnego. Co więcej, dotyczy to właściwie wszystkich sfer życia, nie wyłączając urządzania wnętrz: - Choć w Polsce często o tym zapominamy, to w rzeczywistości zakup materiałów wykończeniowych lub dekoracyjnych jest także decyzją o znaczeniu… ekologicznym. Zarówno skład produktów, jak i metody produkcji, transportu czy składowania mają realny wpływ na środowisko naturalne. Skandynawowie doskonale o tym i to właśnie z nich powinniśmy brać przykład. Zmiany nie muszą być diametralne. Wystarczy, że zaczniemy dokładnie czytać etykiety produktów, a z przed wyrzuceniem starego mebla zastanowimy się, czy koniecznie musi lądować na śmietniku. Dzięki temu każdy z nas może realnie dbać o środowisko naturalne – wyjaśnia Aneta Jarosz-Pałacz, manager marki Bondex, propagującej ekologiczne podejście do wnętrz.

