Pierwszą rzeczą, która przykuwa uwagę zaraz po wejściu do salonu, jest piękna akwarela przedstawiająca Wybrzeże Amaliftańskie. Soczysta zieleń, turkusowe fale delikatnie żłobiące złoty piasek i eleganckie wille przypominają o słonecznych wakacjach we Włoszech.

Krok do tyłu i znowu jesteśmy w Kolonii. Ale w tym domu łatwo się zapomnieć. Dzięki wiszącym na ścianach dekoracjom można poczuć się jak w małej galerii.

Jackie mieszka razem z chłopakiem Raoulem, z zawodu projektantem i fotografem. O swoim domu mówi pieszczotliwie „zorganizowany nieład”. Ten opis doskonale pasuje do mieszkania pełnego pamiątek z podróży, zdjęć, obrazów i autoportretów, nierzadko wykonanych osobiście przez Jackie. Oglądając ściany, półki, a nawet drzwi od lodówki, co i rusz natrafiamy na coś ciekawego. Na przykład na czarno-białe zdjęcia zrobione analogowym aparatem albo kolorowe kolaże z wydrukowanych instagramowych fotografii.