Kiedy dziecko zaczyna chodzić do szkoły, w jego pokoju przeznaczonym dotychczas do spania i zabawy, musi znaleźć się przestrzeń do odrabiania lekcji, przechowywania podręczników i przyborów szkolnych. Zastanawiasz się, jak urządzić miejsce do nauki? Przede wszystkim zdrowo i wygodnie, bo wtedy dziecko będzie chętnie z niego korzystało. A to się przełoży na jego osiągnięcia w szkole!

Reklama



Jak optymalnie zorganizować przestrzeń do nauki dla dziecka?



Wygodne biurko

Dobierz je tak, by dziecku było wygodnie. Inaczej odrabianie pracy domowej stanie się męką! Biurko powinno mieć około 60-90 cm głębokości i minimum 120 cm szerokości. Wówczas uczeń będzie mógł swobodnie rozłożyć na nim zeszyty i książki, i nie zabraknie mu miejsca do pisania. Najlepiej, by mebel był wyposażony w szuflady lub szafkę, do których będzie można schować przybory do pisania i rysowania, zeszyty oraz bloki rysunkowe. Jeśli biurko ich nie ma, warto uzupełnić je specjalnym kontenerem, który da się wsunąć pod blat. Zaopatrzony z w kółka ułatwia sprzątanie.



Komfortowe krzesło

Dobrze, by miało regulowaną wysokość i oparcie umożliwiające podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Nie bez znaczenia jest także głębokość siedzenia. Powinna być taka, aby staw pod kolanem nie stykał się z brzegiem siedziska, ponieważ utrudnia to krążenie krwi w nogach.



Dobre oświetlenie

Właściwie oświetlone miejsce pracy sprawi, że dziecku nie będą męczyć się oczy i nie popsuje się wzrok. Biurko powinno stanąć tam, gdzie jest dostęp naturalnego światła. Najlepiej na wprost okna (jeśli światło słoneczne będzie zbyt ostre, trzeba będzie zamontować w oknie roletę) lub pod kątem prostym do okna. W tym drugim przypadku, jeśli dziecko jest praworęczne, na ścianie po lewej stronie, a jeśli leworęczne – po prawej. Dzięki temu nie będzie zasłaniać sobie światła pisząc. Poza tym potrzebne będzie oświetlenie ogólne w postaci centralnie usytuowanej lampy na suficie lub ruchomych reflektorków na szynie.



Lampka na biurko

Powinna mieć ruchome ramię i główkę, by dziecko mogło ją swobodnie przestawiać kierując światło na książkę czy zeszyt. Dobierz do niej żarówkę halogenową. Emitowane przez nią promienie najbardziej przypomina naturalne.



Miejsce do przechowywania

To kluczowa sprawa, jeśli dziecko ma nauczyć się zachowywania porządku. Obok biurka wygospodaruj miejsce na regał na książki. Dobrze sprawdzają się szafki modułowe, które można rozbudowywać w miarę rosnących potrzeb i ustawiać aż pod sufit. Miejsce jest wtedy w pełni wykorzystane. Gdy są zamykane, łatwiej uzyskać wrażenie porządku. To konieczne, gdy dziecko musi się skupić.

Chcesz dowiedzieć się, jak zorganizować w domu wygodne miejsce do pracy i nauki? Przeczytaj:

Praca domowa – biurka

Lampka na biurko

Właściwa postawa przy biurku

Reklama

Autorka jest dziennikarką "Poradnika domowego".