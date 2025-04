Oglądając w sklepach, na allegro, na targach staroci meble salonowe można mieć dużą przyjemność i sporo pomysłów na swój pokój. Wybór jest ogromny. Ale sporo jest też mebli banalnych, podobnych do siebie, choć produkują je różne firmy i mają różne nazwy. Od ciebie zależy, czy zdecydujesz się na komplet (to najłatwiejsze) czy też będziesz samodzielnie dobierać sprzęty. To daje szansę na oryginalne wnętrze.

Meble do salonu – trwałość

Bez względu na styl mebli do salonu powinny one być trwałe i łatwe do czyszczenia. Salon w dzisiejszych czasach, to też pokój dzienny, dla całej rodziny. Często w nim jest też kąt jadalniany. Meble salon nie mogą być źle wykonane i z nietrwałych materiałów. Kanapy i fotele powinny mieć obicia, które się nie przecierają, są łatwe do czyszczenia lub mają zdejmowane pokrowce. Witryny i komody muszą mieć porządne okucia, niezniszczalne szuflady i drzwiczki. Nie warto kupować najtańszych mebli, które szybko się zniszczą.

Dobierz meble do stylu salonu

Sklepy oferują meble do salonu głównie w stylu nowoczesnym, ale sporo jest także tradycyjnych, stylizowanych na dawne. Wciąż łatwo kupić meble w stylu skandynawskim i prowansalskim. Od kilku sezonów dużym zainteresowaniem cieszą się sprzęty nawiązujące do stylistyki z lat sześćdziesiątych a także starocia z tamtych lat. Niektórzy je odnawiają i sprzedają na allegro lub w swoich małych sklepach internetowych. Największą furorę zarówno w Polsce jak i za granicą robi fotel wzór 366 naszego projektanta z czasów PRL, Józefa Chierowskiego. Obecnie produkuje go firma 366 Concept.

Ile mebli w salonie

Jeśli ma to być tylko pokój do odpoczynku, to wystarczą kanapy, fotele, szafka pod telewizor, niski stolik w kąciku wypoczynkowym. Ale, jeżeli chcesz w tym pokoju także trochę rzeczy przechować, przydadzą się meble salon typu: komody, witryna i meblościanka. Nowoczesne meblościanki są lekkie i efektowne. Pamiętaj jednak o zasadzie - z ilością mebli w salonie nie wolno przesadzić.

Urok staroci

W ostatnich latach furorę robi styl wabi-sabi. Najważniejsze jest w nim dostrzeżenie piękna w starych, nieco zniszczonych meblach do salonu inie tylko. Jeśli zatem masz kredens lub fotel po babci, albo znalazłaś je na pchlim targu – dołącz je do kompletu mebli salon. Nawet jeśli są ultra nowoczesne. Wszystkie rysy w drewnie tych staroci opowiadają historię, o której warto pamiętać. Odnów je, ale nie maskuj na siłę śladów używania.

Wzory na obiciach mebli do salonu

Bez miękkich, tapicerowanych mebli salon nie byłby przytulnym wnętrzem. Najbardziej uniwersalne są tapicerki jednobarwne. Jak twierdzą właściciele dużych salonów meblowych, klienci od lat najchętniej wybierają szare z gładkich, plamoodpornych tkanin. Ale uwaga! Ostatnim krzykiem salonowej mody, są meble tapicerowane obite tkaninami w mocnych kolorach - turkusowe, niebieskie, granatowe, a nawet różowe. Często tym obiciem jest plusz. Elegancko wyglądają też w salonie z motywem kwiatów kanapy lub fotele w kwiaty. Można je wtedy zestawić z meblami w stylu angielskim lub ponadczasowym eko.

