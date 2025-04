Meble kuchenne na wymiar to świetne rozwiązanie w wielu przypadkach. Najczęściej decydują się na nie ci, których kuchnia jest bardzo mała lub o nietypowych kształtach czy wymiarach. Czasem bardzo trudne lub wręcz niemożliwe jest znalezienie odpowiednich mebli spośród gotowych zestawów.

Małe kuchnie często są nieustawne, a każdy centymetr ma znaczenie. Szukanie i dopasowywanie gotowych kompletów mebli może okazać się karkołomnym zadaniem, często nie do zrealizowania. Małe pomieszczenie trzeba zagospodarować w taki sposób, by zapewnić maksymalne, funkcjonalne wykorzystanie każdego kawałka miejsca, bez zagracania przestrzeni. Na szczęście są sposoby na to, by szukanie mebli kuchennych nie oznaczało nieprzespanych nocy i dodatkowego stresu.

Meble tworzone na wymiar pozwalają zrealizować w pełni indywidualny projekt wymarzonej kuchni. Takie meble ucieszą także perfekcjonistów i osoby zapracowane - przyjadą już gotowe, a ich montażem zajmą się pracownicy sklepu w którym były kupowane.

Dzięki meblom na wymiar nawet w bardzo małym pomieszczeniu możesz stworzyć funkcjonalną i przestronną kuchnię marzeń!

Potrzebujesz projektu kuchni? Możesz mieć go za darmo! Podpowiadamy, gdzie taki uzyskać

Meble na wymiar możesz kupić zarówno w dużym studio mebli, jak i w mniejszych sklepach meblowych. Pomocny będzie także stolarz. Usługę projektowania mebli na wymiar znajdziesz także w supermarketach budowlanych.

Meble na wymiar ze studia

Zazwyczaj każde studio mebli kuchennych współpracuje z dobrym architektem i ma spory wybór frontów, blatów, wyposażenia szafek (np. kargo, nowoczesne szuflady, obrotowe kosze do szafki narożnej). Na pewno zamówione tam meble kuchenne na wymiar zostaną profesjonalnie wykonane i zmontowane.

Studia kuchenne oferują także sprzęt AGD - kuchnię możesz więc urządzić od A do Z. Pracownicy przyjadą wymierzyć kuchnię, a potem przywiozą całość i zmontują. Warto jednak przed skorzystaniem z usługi porównać jej cenę z innymi punktami - aby w ferworze planowania po prostu nie przepłacić.

Meble kuchenne na wymiar ze sklepów meblowych

Sklepy firmowe producentów mebli, np. BRW, Forte, ale także np. sklep meblowy Agata również przygotują dla ciebie kuchnię skrojoną na miarę. Zazwyczaj w ofercie jest co najmniej kilka lub kilkanaście rodzajów frontów, nie brakuje także udogodnień, jeśli chodzi o wnętrza szafek. Wystarczy porozmawiać z obsługą stoiska mebli kuchennych, by umówić dogodny dla obu stron termin dłuższego spotkania i zaprojektowania mebli kuchennych na wymiar.

Meble kuchenne od firmy stolarskiej

Jeśli nie chcesz przepłacać za kuchnię, a mieszkasz w dużym mieście, to spróbuj poszukać producenta mebli w mniejszej miejscowości. Może być oddalona nawet o kilkadziesiąt km, bo koszt transportu nie jest zwykle zbyt wygórowany. Np. mieszkając w Warszawie, możesz negocjować wykonanie kuchni na wymiar ze stolarzem z Mszczonowa czy Węgrowa. Tam ceny są znacznie niższe i nawet licząc z transportem, zapłacisz prawdopodobnie sporo mniej niż na miejscu.

W przypadku mebli kuchennych na wymiar do pomieszczenia o powierzchni ok. 10 m kw. różnica w cenie może wynieść nawet 1500 zł lub więcej, w porównaniu z meblami ze studia kuchennego lub sklepu firmowego.

Taka firma również przyjedzie do ciebie na pomiary, wykona projekt w uzgodnieniu z tobą, przedstawi rodzaje frontów, rozwiązania techniczne i potem zmontuje wykonane meble, położy blat, podłączy zlew, kuchenkę i okap, uszczelni wszystkie szpary. Wykona także oświetlenie szafek, jeśli je zamówisz.

Jest w stanie także dopasować wykończenie parapetu, pasujące do blatu i szafek, a także może wykonać na życzenie stolik. Wszystko będzie tak samo profesjonalne jak z renomowanego studia kuchennego.

Blaty kuchenne - piękne przez długie lata. Jak wybrać najlepsze do swojej kuchni?

Meble na wymiar z supermarketu budowlanego

Supermarkety oferujące meble kuchenne to np. Leroy Merlin, Castorama. Co prawda IKEA jest nieco innym rodzajem sklepu, ale tu także wchodzi w grę zamówienie mebli kuchennych na podobnych zasadach. Nazwijmy to, "prawie na wymiar".

Polega to na tym, że sklepy te mają w ofercie duży wybór szafek - rożne szerokości i głębokości, więc da się je dopasować do praktycznie każdej kuchni. W ich skompletowaniu i zaprojektowaniu całości na wymiar pomaga przeszkolony pracownik sklepu - wykonuje projekt komputerowy.

Jeśli nie da się dostępnymi meblami zagospodarować np. 5-10 cm ściany, wtedy proponuje np. estetyczną zaślepkę. Gdy zostaje szersza szczelina, proponuje półeczki. Ma to sens, jednak zamawianie usługi składania takich mebli i montażu całej kuchni bywa kłopotliwe.

Niekiedy supermarkety współpracują z firmami zewnętrznymi, które zajmują się montażem. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, czy podwykonawcy są solidni.Może bowiem okazać się, że dobranie takich mebli kuchennych i blatu będzie kłopotliwe. Są one nieco tańsze, ale jeśli dołożymy koszty transportu, poświęcony czas, dodamy do tego wcale nie tani montaż, to w porównaniu z zamówieniem mebli kuchennych na wymiar u stolarza- niewiele zyskujemy.

