Wybierając meble do salonu, warto przede wszystkim zadać sobie pytanie, jak będziemy spędzać czas w tym pomieszczeniu. Przykładowo, jeśli zamierzasz głównie oglądać w nim telewizję, zadbaj o funkcjonalny panel pod telewizor, wygodną kanapę, fotel oraz niski stolik. Z kolei, jeśli salon ma ci też służyć do pracy, niezbędny będzie wysoki stół i półka na dokumenty. Zanim pobiegniesz do sklepów, zastanów się więc dokładnie, czego będziesz potrzebowała.

Jakie meble do salonu w gotowych zestawach wybrać?

Duże sieci meblowe oferują przede wszystkim gotowe kolekcje. Kompletne zestawy zawierają następujące elementy:

komody,

szafki RTV,

witryny,

półki wiszące,

stoliki,

szafy,

regały,

panele pod telewizor.

Ich stylistyka jest nieograniczona. W ofercie są zestawy w stylach nowoczesnym, minimalistycznym, industrialnym, skandynawskim jak i klasycznym.

Jak wybrać idealny żyrandol do salonu?

A może meble do salonu pod wymiar?

Jeśli zależy ci na tym, aby twój salon był unikalny, pomyśl o meblach pod wymiar. Tego typu rozwiązanie będzie też najlepsze, gdy twój salon ma dużo wnęk trudnych do zagospodarowania. Doświadczony architekt wnętrz zrobi z nich na pewno użytek! Minusem mebli pod wymiar jest ich cena oraz niejednokrotnie długi czas realizacji, ale czego nie robi się dla efektu końcowego?

Pozorny miszmasz

Ciekawym rozwiązaniem będzie połączenie w jednym pomieszczeniu kilku gotowych mebli z różnych kolekcji. Wnętrza tego typu są na pewno bardzo ciekawe i nietuzinkowe. Jeśli jednak czujesz, że sama nie dasz sobie rady z tego typu aranżacją, skorzystaj z pomocy projektanta wnętrz lub wzoruj się na gotowych wizualizacjach stworzonych przez producentów mebli. Niektóre z nich znajdziesz w naszej galerii. Zapraszamy do oglądania.

