Biały kolor jest neutralny, nigdy się nie znudzi i pasuje do każdego wnętrza. Biel stanowi idealne tło dla wszystkich barw. Wzmacnia naturalne światło i rozjaśnia każde pomieszczenie.

Warto pamiętać, że biały też ma wiele odcieni. Może być kremowy, mleczny, szarawy, wapienny, ecru, w odcieniu muszli, waniliowy. Ciekawy efekt daje łączenie różnych tonacji. Salon wypełniony białymi meblami wygląda stylowo i elegancko.

Z czym łączyć białe meble?

Białe meble, białe ściany, pobielone deski, a także tkaniny w tym kolorze wspaniale komponują się z innymi meblami z naturalnego, nielakierowanego drewna oraz ekologicznymi dodatkami: kamieniami, muszlami, wikliną, szklanymi słojami, ceramiką. W salonie biel mebli warto „przełamać" odrobiną innego koloru, np. beżowego, morelowego, piaskowego.

Jeśli chcesz "rozbielić" drewno, np. drewnianą podłogę, boazerię czy wybrane meble pokryj je białą bejcą, a potem polakieruj, najlepiej matowym lakierem.

Gdzie najlepiej się sprawdzą białe meble?

Z pewnością będą dobrze wyglądać w ciasnych i pozbawionych słońca pomieszczeniach. W łazience i kuchni spotęgują wrażenie czystości i schludności. Doskonale pasują do pokoi dzieci, gdzie staną się neutralnym tłem dla kolorowych zabawek i innych bibelotów. Sprawdzą się też we wnętrzach rustykalnych zwłaszcza, gdy zadbamy o odpowiednie dodatki - np. gliniane dzbany, plecione kosze, zieleń w doniczkach. Białe meble doskonałe są również do zimowych pokoi, na werandę czy taras oraz balkon.

Warto jednak pamiętać, że na tle tej barwy każdy inny kolor wydaje się mocniejszy i ciemniejszy.

Jeśli nie lubisz nadmiaru bieli, która na dużych przestrzeniach może wydawać się nieco monotonna, zastosuj ją jako "przerywnik" między kolorami. Białe meble możesz połączyć z na zasadzie kontrastu z czarnymi lub szarymi, co obecnie jest bardzo modne, albo ze sprzętami z naturalnego drewna.

