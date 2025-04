Połączenie cegły, drewna i metalu jest nowoczesne, ale jednocześnie dość ciepłe. To propozycja dla osób, które lubią industrialne rozwiązania, ale zależy im, by wnętrze nie zatraciło przytulności (Ferro)

4 z 5

fot. Materiały prasowe

Biel i czerń to duet doskonały. Co pewien czas wraca na niego moda. Zdobiący ścianę kamień naturalny Perfect White wygląda jak posypany pieprzem, więc doskonale pasuje do kuchni. Pochodzi z Brazylii (Interstone)