W pokoju dla dziewczynki trzeba znaleźć kompromis pomiędzy spełnieniem marzeń, a wygodą i funkcjonalnością. Trzeba też pamiętać, że dziewczynka rośnie, więc meble powinny posłużyć jej dłużej dłużej niż tylko rok czy dwa. Już kilkulatka stara się wyrazić swoją niezależność, indywidualność - także poprzez kreowanie najbliższego otoczenia. Trzeba jej na to pozwolić i nie toczyć niepotrzebnych bojów, bo w ten sposób młoda panna kształtuje swoją indywidualność i wyrabia gust.

Urządzamy pokój - od czego zacząć

Zanim przystąpicie do wyboru koloru ścian, tapet czy mebli dla dziewczynki, warto porozmawiać o jej marzeniach - o tym, co się jej podoba, inspiruje, a co wręcz przeciwnie. Nie zawsze będziemy w stanie spełnić wszystkie oczekiwania, ale podczas rozmowy zyskamy szeroki obraz tego, jak według dziecka wygląda jego pokój idealny. A kompromis jest złotym środkiem do osiągnięcia idealnego efektu.

Meble różowe czy białe?

Często ulubionym kolorem dziewczynek jest różowy, ale nadmiar tego koloru może się szybko znudzić. Jeśli więc decydujemy wspólnie z dzieckiem, że dominującą barwą mebli i ścian będzie właśnie róż, wybierzmy kilka pastelowych odcieni, zamiast jednego jaskrawego. Należy jednak pamiętać, aby nie przesadzić z różnorodnością kolorów w dziecięcym wnętrzu, zbyt duża liczba oraz ich nadmierna intensywność może negatywnie wpływać na samopoczucie dziecka. Warto zaplanować jedną barwę główną i maksymalnie trzy kolory dodatkowe, które pojawią się na ścianach czy w formie dodatków.

Dobrym rozwiązaniem jest wybór mebli z naturalnego drewna, które są ponadczasowe i zawsze będą pasować do wybranej kolorystyki.

Do zajęć i wypoczynku

W pokoju młodszego czy starszego dziecka musi być wygodny kąt do nauki, ale także miejsce do realizacji pasji, np. muzycznych, fotograficznych, malarskich oraz do zabawy czy kontaktów z rówieśnikami. Warto więc zadbać o wygodne siedziska czy poduchy, które można rozłożyć na podłodze, a także o przyjemną wykładzinę czy dywan, bo dzieci i nastolatki lubią przesiadywać na podłodze.

Meble funkcjonalne, czyli...

Oprócz kolorystyki i wzorów mebli do pokoju dziewczynki warto zwrócić uwagę na ich funkcjonalność. Sprawdzi się np. biurko z regulowanym blatem, łóżko powinno mieć wygodne szuflady na pościel. Na pewno przyda się komoda w szufladami, w której zmieści się mnóstwo drobiazgów, a także przeróżne półeczki czy regaliki, które pomogą utrzymać porządek.

