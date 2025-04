Marynarski styl to jeden z najpopularniejszych trendów wnętrzarskich, i to niezmiennie od kilku sezonów. O ile marynistyczne ciuchy i dodatki wracają do łask niemal każdego lata, o tyle wnętrza z dominującym motywem morza są na czasie przez cały rok!

Styl marynarski we wnętrzach

Jak urządzić wnętrze w marynarskim stylu? Kolorystyka powinna być utrzymana w tonacji niebieskiej (z dominującymi odcieniami granatu) i białej.

Poza tym nie może zabraknąć pasiastych deseni, porozkładanych tu i ówdzie muszli, dużej ilości drewna i płóciennych zasłon!

Więcej inspiracji znajdziesz w naszej galerii.

