Jednym z wiodących trendów w architekturze są w ostatnich latach duże przeszklenia i szklane ściany, które stanowią nieodzowny element tak modnych obecnie domów w kształcie stodoły czy kubikowych apartamentowców. Jest to tendencja, która powoli zamienia się w nowoczesny standard i nic nie wskazuje na to, by miała przeminąć. Zalety dużych przeszkleń, poza walorem estetycznym, są oczywiste. Dzięki ogromnym oknom pomieszczenia są doskonale doświetlone, co w naszej szerokości geograficznej przez większość roku jest bardzo pożądane. Jednak w lecie to rozwiązanie może być uciążliwe – nadmiar słonecznego światła w domu sprawia, że wnętrza bardzo się nagrzewają i ciężko w nich komfortowo funkcjonować.

fot. Materiały prasowe FAKRO

Na zdjęciu markizy solarne, które same wytwarzają prąd, dzięki zintegrowanej baterii z panelem solarnym.

Markizy zewnętrzne FAKRO – powiedz stop nadmiarowi promieni słonecznych

Wysoką temperaturę we wnętrzu domu można obniżyć za pomocą klimatyzacji, a oślepiające promienie słoneczne zniwelować dzięki zasłonom, jednak jest jeszcze jedno nowoczesne rozwiązanie, które ma coraz większe grono zwolenników – zewnętrzne markizy FAKRO. Komfort życia, jaki dają w czasie lata, z pewnością docenią wszyscy domownicy.

Dlaczego lepsze są zewnętrzne markizy niż na przykład wewnętrzne rolety? Przede wszystkim dlatego, że te pierwsze osiem razy skuteczniej chronią wnętrze domu czy mieszkania przed nadmiernym nagrzewaniem niż te drugie, a to bardzo procentuje w czasie upałów. Dzięki opuszczonym markizom zewnętrznym temperatura w pomieszczeniu jest niższa nawet o 10°C, bo promienie słoneczne są pochłaniane przez tkaninę i nie docierają do szyb.

Markizy doskonale chronią przed światłem, zapewniając prywatność.

Nie bez znaczenia jest także fakt, że markizy są skuteczną barierą ochronną przed szkodliwym (zwłaszcza dla skóry, ale również dla domowych sprzętów czy podłogi) promieniowaniem UV. Światło, które wpada do wnętrza przez markizy, jest delikatne, rozproszone, bardzo przyjemne dla oczu, a z drugiej strony jest go na tyle dużo, że nie trzeba korzystać ze sztucznego oświetlenia.

Zero nieproszonych gości i… spojrzeń

Jeśli mieszkasz niedaleko lasu lub wody, z pewnością mierzysz się w lecie z nadmiarem komarów czy innych owadów, które wpadają do domu. Dobra wiadomość jest taka, że markizy FAKRO (w większości wersji) świetnie sprawdzają się również w roli moskitiery, więc problem nieproszonych owadzich gości znika. Zasłonięcie okien markizami zewnętrznymi to także świetny sposób na zapewnienie sobie prywatności i oddzielenie się od ciekawskich spojrzeń przechodniów czy sąsiadów.

Markizy estetycznie komponują się z elewacją budynku.

Szeroki wybór opcji

Markizy zewnętrzne FAKRO można dopasować do swoich potrzeb, bo występują w przeróżnych wariantach. Zasłanianie ich i odsłanianie może być regulowane ręcznie, ale można również zamontować markizy sterowane za pomocą przełącznika naściennego, pilota, a nawet za pomocą aplikacji w smartfonie.

Najczęściej wybierane są modele z linii VMZ, które montuje się we wnęce okiennej. Są one wyposażone w boczne prowadnice, wzdłuż których przesuwa się tkanina. Jeśli zależy ci, by kaseta z markizą była w ogóle niewidoczna, można zdecydować się na model VMU, w którym jest ona schowana pod tynkiem. Istnieje też wariant przystosowany do szklanych narożników, czyli model VML.

Nie mniej istotny jest design markiz zewnętrznych – można je zamówić w wielu kolorach, z fakturą materiału lub bez – wszystko po to, by idealnie pasowały do pozostałych elementów wykończenia domu w środku i na zewnątrz. Najczęściej wybierane są te w odcieniach bieli, szarości i brązu, ale jeśli pojawia się projekt w innym kolorze, np. czerwonym, niebieskim czy zielonym, tkaniny w takich barwach również są dostępne (kilkanaście odcieni do wyboru). Markizy różnią się też prześwitem, do wyboru mamy przepuszczalność światła na poziomie 10%, 4%, 1% i całkowicie zaciemniające.

Wybierz odpowiedni dla siebie poziom prześwitu (do wyboru mamy przepuszczalność światła na poziomie 10%, 4%, 1% lub 0%).

Żyj w stylu eko

Markizy zewnętrzne, ponieważ chronią przed nadmiernym nagrzewaniem pomieszczeń, pozwalają zaoszczędzić prąd, który zostałby zużyty przez klimatyzację. Ale to niejedyny ekologiczny aspekt. Istnieje również wersja markiz zewnętrznych zasilana energią solarną, więc korzystanie z niej nie wymaga podłączenia do sieci zewnętrznej, bo prąd generowany jest przez zintegrowany z baterią panel solarny..

Twój komfort jest ważny, dlatego korzystaj z uroków lata bez ograniczeń, wybierając markizy zewnętrzne do okien pionowych.

Dlaczego warto zamontować markizy zewnętrzne FAKRO?

Odpowiedź na to pytanie dają nam również specjaliści. Krzysztof Miruć, architekt, a także lubiany przez telewidzów prowadzący kilku programów o metamorfozach wnętrz, podkreślił, że markizy zewnętrzne mają ogromny wpływ na komfort życia:

„Markiza zewnętrzna ma wiele takich cech, które umożliwiają nam wygodne korzystanie z dużych przeszkleń. Możemy pobawić się kolorem tych markiz, dostosować je do koloru elewacji albo stolarki okiennej. Możemy zamknąć markizy w upalny dzień i dzięki temu nasze wnętrze będzie się mniej nagrzewało. Możemy obsługiwać markizę z poziomu smartfona, bo jest do tego dedykowana aplikacja, można to też robić z poziomu smart home” – wylicza architekt i dodaje: „Markizy zewnętrzne mają poprawić komfort życia, sprawić, żeby przestrzeń, w której spędzamy czas, była przyjazna, ekologiczna, mamy w niej odpoczywać. Jeżeli będziemy dobrze się czuli we własnej przestrzeni, to będziemy szczęśliwsi i zdrowsi” – przekonuje Krzysztof Miruć.

Z kolei Wojciech Chronowski, manager produktu z firmy FAKRO, wyjaśnia: „Akcesoria wewnętrzne, takie jak rolety czy żaluzje, chronią nas przed uciążliwym słońcem, ale to osłony zewnętrzne wykazują zdecydowanie lepsze właściwości pozwalające na utrzymanie optymalnej temperatury pomieszczenia. Markizy zewnętrzne do okien pionowych, dzięki specjalnie dobranemu materiałowi, zatrzymają upał za oknem, ponieważ absorbują promienie słoneczne już przed szybą i emitują ciepło na zewnątrz budynku” – dodaje ekspert z firmy FAKRO.

