Nawet z niewielkiej kuchni można zrobić pełne światła pomieszczenie. Zobacz jak z tego ciasnego i nieprzytulnego kącika, projektanci stworzyli jasną, nowoczesną i pełną przestrzeni kuchnię!

Metamorfoza drewnianej kuchni

Drewniane fronty zamienione zostały na matowe, szare z niewielkimi frezami i złotymi, prostymi uchwytami. Interesującym rozwiązaniem jest wykorzystanie dwóch odcieni szarości - ciemniejszego na górze i jaśniejszego na dole - całość jest dzięki temu o wiele ciekawsza.

Jedną z podstawowych zasad przy urządzaniu małej kuchni jest to, aby szafki górne dosięgały aż do sufitu - w niewielkich pomieszczeniach liczy się każda wolna przestrzeń, a dzięki temu zabiegowi zdecydowanie zwiększa się miejsce do przechowywania.

Projektanci niemodne linoleum zastąpili jasnym, bielonym parkietem układanym w jodełkę, a czarny granitowy blat tym białym, zupełnie gładkim (frezowane fronty warto zestawiać z gładkimi powierzchniami, aby nie tworzyć niepotrzebnego chaosu).

W niewielkich kuchniach spore znaczenie ma to, co znajdzie się pomiędzy szafkami górnymi i dolnymi. W przypadku tego pomieszczenia jest to po prostu ściana pomalowana odporną na plamy i ścieranie farbą, a obok płyty indukcyjnej przymocowana została przeźroczysta tafla szkła, dzięki czemu całość łatwiej utrzymać w czystości.

Im gładsza i mniej wzorzysta będzie ta strefa, tym lepiej dla pomieszczenia - świetnie sprawdziłyby się tu również białe płytki cegiełki, tak modne obecnie w łazienkach.

Sprzęty AGD - piekarnik, płyta indukcyjna, okap i mikrofalówka, zostały zmienione na nowocześniejsze modele, ale pozostały czarne - w tym przypadku czerń zdecydowanie lepiej komponuje się z frontami.

Zrezygnowano za to z aluminiowego zlewu i postawiono na biały, ceramiczny i ze złotym kranem.

Całości dopełnia starannie przemyślane oświetlenie - trzy halogenowe lampki na suficie oraz ledowe oświetlenie pod górnymi szafkami, które doświetla blat roboczy.

