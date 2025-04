Maja Bohosiewicz to gwiazda, której nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Zagrała w wielu filmach i serialach, jest też świeżo upieczoną mamą.

Reklama

Jej mieszkanie jest piękne, ale Kasia Bujakiewicz z programu: "Wnętrze do poprawki: domy gwiazd" znalazła coś, co wymaga delikatnej przemiany. Co to było? Zobacz kolejny odcinek programu! Premiera we wtorek o 22.30 w telewizji Lifetime!