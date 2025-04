Reklama

Święta Bożego Narodzenia to dla wielu najpiękniejszy czas w roku. Cała rodzina jest razem, perspektywa kilku dni wolnego oraz ta cudowna grudniowa aura. Któż tego nie kocha? Na każdym kroku pojawiają się gwiazdkowe symbole, w oknach widać blask światełek, galerie handlowe zamieniają się w istną krainę świętego Mikołaja.

Podpowiadamy, jak przygotować dom na Boże Narodzenie, a przy tym zwyczajnie nie zwariować. Sprawdź tegoroczne trendy oraz dowiedź się, gdzie można znaleźć stylowe i magiczne dodatki w dobrej cenie!

Gwiazdkowa gorączka? Nie tym razem

fot. Serwis prasowy Leroy Merlin / Bombka szklana, malowana, różne wzory, 22,99 zł/szt.

Podczas gdy inni z nietęgą miną, w pośpiechu i ze zdenerwowaniem będą przemierzać sklepy, ty zachowaj spokój i pogodny nastrój. Jak? Świąteczne zakupy zacznij wcześniej i działaj zgodnie z ustalonym planem. Zrób listę dekoracji, których potrzebujesz. Podziel ją na kategorie: ozdoby choinkowe, lampki, dekoracje do salonu, świąteczne akcesoria kuchenne. Część rzeczy możesz zamówić on-line. Jeśli uwielbiasz klasyczny shopping, to wcześniej przejrzyj Instagram lub strony sklepów i poszukaj inspiracji.

Określ, jaki styl preferujesz i… nie odbiegaj od tego. Twój dom powinien być udekorowany, a nie przebrany. O jakich trendach świątecznych warto pamiętać?

Tradycja na pierwszym miejscu

fot. Serwis prasowy Leroy Merlin

Boże Narodzenie to synonim tradycji, rodzinnych spotkań, radości i spokoju. Od lat prym wiodą więc ozdoby w czerwonym i zielonym odcieniu. W tym roku nie mogło być inaczej. Jeśli jesteś zwolenniczką prostych rozwiązań, to postaw na te dwa kolory. W ofercie Leroy Merlin znajdziesz mnóstwo bombek i dekoracji w mikołajowym kolorze. Pomyśl też o dziadku do orzechów, poduszkach, czy gałązce z ostrokrzewem.

Botanika - to trend, o którym będzie głośno

fot. Serwis prasowy Leroy Merlin / Zawieszka szklana liść i żołądź, 9,99 zł/szt.

Pamiętaj o roślinnych motywach. Ozdobny wianek, zawieszki szyszki, szklane lampiony z motywem choinki czy przepiękne bombki z misternymi roślinnymi wzorami — o tym warto pamiętać. Na uwagę zasługują też sentymentalne bombki-grzybki. Taak, niemal identyczne, jak te które pamiętasz ze swojego dzieciństwa. Pewnie twoi rodzice lub dziadkowie jeszcze je mają. Ty też chcesz? Sprawdź ofertę sklepu Leroy Merlin i zainspiruj się botanicznymi dekoracjami.

Blask i mat

fot. Serwis prasowy Leroy Merlin / Bombka szklana w złoty wzór, 11,99 zł/szt.

Gra kontrastów to hasło tego roku. Błysk srebra i złota, opalizujące szkoło, migocące ozdoby i lampki, a w tle? Ciemne, matowe powierzchnie. Jeśli ktoś kiedyś powiedział, że blasku i matu się nie łączy, to był w błędzie. W tym roku przełamujemy schematy. Zupełną innowacją są ciemne, czarne i brązowe bombki oraz dekoracje, które sprawdzą się we wnętrzach w stylu glamour.

Światło = nastrój

fot. Serwis prasowy Leroy Merlin

Lampki świąteczne to synonim bożonarodzeniowego klimatu, zarówno w domu, jak i w ogrodzie czy na balkonie. Sprawiają, że czujemy tę dziecięcą radość, magię i powiew specjalnego, grudniowego optymizmu.

Dekoracje świetlne o różnych kształtach i wielkościach, świece, girlandy, lampiony, świeczniki, latarenki dodadzą blasku twojemu wnętrzu. Oprócz klasycznych lampek choinkowych, pomyśl o kurtynie na okno, świecznikach i latarenkach, które możesz ustawić na parapecie, stoliku, półce, podłodze czy blacie kuchenny. Nie zapomnij też o oświetleniu tarasu i ogrodu. W tym przypadku pamiętaj, aby lampki były odpowiednio dobrane do warunków zewnętrznych.

fot. Serwis prasowy Leroy Merlin

Zastanawiasz się, jakie lampki wybrać? Kolor dopasuj do innych ozdób oraz aranżacji wnętrza. Do stylu glamour z pewnością pasować będzie chłodne, białe oświetlenie. Do wnętrz rustykalnych i boho polecamy ciepłe światło.

Jeśli zależy ci na niższych rachunkach, to zdecyduj się na lampki LED. Zużywają zdecydowanie mniej energii, są bezpieczne, nie zawierają rtęci, są sterowane, a więc możesz je rozjaśnić lub przyciemnić, a do tego posiadają designerskie wzory.

Gdy wybierzesz już lampki, nie zapomnij o odpowiedniej długości przewodu. Istnieje wzór matematyczny, który mówi, że długość lampek powinna być równa wysokości choinki w cm pomnożonej przez liczbę Pi (czyli 3,14).

Dziecięca radość

fot. Serwis prasowy Leroy Merlin

Bałwanki, figurki Mikołaja i Rudolfa, sanie, szopka, karuzela, choinki, skarpety i… Wymieniać można w nieskończoność. Symboli świąt jest wiele, a wszystkie one wyzwalają niesamowitą dziecięcą radość. Jeśli szukasz bezpiecznych ozdób, bo masz dzieci, to sporo dodatków znajdziesz w Leroy Merlin. Wesołe aranżacje pokochają zarówno rodzice, jak i ich pociechy! Są kolorowe, stylowe i magiczne. A przecież właśnie o to chodzi w Boże Narodzenie :)

Więcej informacji i inspiracji na www.leroymerlin.pl.

