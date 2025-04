Łóżko piętrowe to wybawienie w wielu ciasnych pokojach dziecięcych, które są zamieszkiwane przez 2 lub 3 małych lokatorów. Dzięki niemu nie tylko można zaoszczędzić miejsce i zyskać dodatkowy metraż, ale również zafundować pociechom mnóstwo frajdy! Czy jest większy powód do radości, niż posiadanie w pokoju piętrowego łóżka? Na taki mebel coraz częściej decydują się też ci rodzice, którzy mają tylko jedno dziecko. Miejsce do spania znajduje się wtedy na pięterku, a na podłodze przybywa przestrzeni do zabawy albo nauki - poniżej łóżka można ustawić biurko.

O czym pamiętać przy zakupie piętrowego łóżka?

Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Dokładnie przetestuj stabilność łóżka. Szczebelki powinny być zainstalowane gęsto, a barierka musi być wysoka - dzięki temu nie będzie istnieć ryzyko, że dziecko mogłoby wypaść podczas nocnych akrobacji.

Odległość między pierwszym a drugim łóżkiem musi wynosić minimum metr. Jeśli masz podejrzenia, że maluch może mieć lęk wysokości albo klaustrofobię, nie namawiaj go do spania na górze. Poskutkuje to dużą traumą.

Warto zainwestować w nieco większy model, który posłuży dzieciom przez kilka lat. Jeśli przestrzeń do spania będzie niewielka, pociechy szybko wyrosną i przestaną mieścić się na łóżkach.

1. Z szerokimi schodkami

Pokoik w nieco marynarskim stylu. Szerokie stopnie umożliwiają swobodne zejście i wejście - są znacznie wygodniejsze, niż drabinka. To wersja dla starszych dzieci; odległość między szczebelkami barierki jest spora, więc maluch mógłby wypaść.

2. Pokój dla starszaków

Jak widać, piętrowe łóżko nie powinno kojarzyć się z przyprawiającą o zawrót głowy, niestabilną konstrukcją. Dolne piętro jest umieszczone na podłodze w taki sam sposób, jak klasyczne łóżko.

3. W bieli

Ze względu na brak zabezpieczenia na górze i mało stabilną drabinkę, to zdecydowanie opcja dla starszych dzieci, a może nawet nastolatek, które dzielą jeden pokój. Zabudowane łóżko piętrowe jest bardzo funkcjonalne - znalazło się też tutaj miejsce na pojemne szafki.

4. Dla jednego dziecka

Jak widać, łóżko piętrowe to nie tylko opcja dla tych dzieci, które dzielą pokój z rodzeństwem. Dzięki takiemu rozwiązaniu, na podłodze powstaje dodatkowy metraż - w tym pokoju pojawiło się miejsce na kącik do nauki.

5. W wersji metalowej

Często mówi się, że łóżka piętrowe z metalową konstrukcją są najbardziej stabilne. Jak widać, wcale nie muszą kojarzyć się z tymi szpitalnymi!

6. Z zasłonką

Zasłonka to świetny pomysł - można dzięki niej bawić się w "bazę", teatr... Albo skryć się przed wzrokiem rodzeństwa, które sypia na górnym piętrze ;-)