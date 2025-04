Łóżko domek to marzenie każdego malucha. W sklepach znaleźć można zarówno te wykonane z surowego drewna sosnowego, jak i malowanego - najczęściej na biało lub szaro, ale pojawiają się również pastelowe wersje - różowe, miętowe i błękitne.

Łóżko domek wykonane z surowego, sosnowego drewna świetnie wygląda zestawione z bielą i czernią - na tle białych ścian pięknie prezentują się czarne dodatki - obrazki, naklejki w kształcie kropek, narzuta oraz poduszki.

Doskonałym zabiegiem, który nadał pomieszczeniu klimatu i pięknie oświetlił dziecięcy kącik, było powieszenie 3 lamp nieco niżej niż standardowy żyrandol.

fot. Adobe Stock, Photographee.eu

Pokój dla fanek misiów! Tym razem białe łóżko domek zestawione zostało z ciepłymi odcieniami - brązami, miodowymi beżami i żółtymi tonami oraz całą masą pluszaków.

Każda dziewczynka będzie zachwycona świecącą w ciemności girlandą w kształcie gwiazdek oraz motywem zamkniętych oczu na ścianie.

fot. Adobe Stock, irena_geo

W większości firm, które mają w sprzedaży łóżka domki do wyboru są 2 opcje - z szufladami pod materacem (które mogą być po prostu schowkami, ale może być w nich się ukryty jednocześnie drugi materac) lub bez.

Warto rozważyć ten pierwszy wariant - jest nieco droższy, ale zdecydowanie ułatwia sprzątanie dziecięcego pokoju i utrzymanie porządku na łóżku.

fot. Adobe Stock, Fly_dragonfly

Jeśli twoje dziecko marzy o łóżku w kształcie domku, ale to z drewnianym stelażem w formie dachu jest albo za duże do jego pokoju, albo uważasz, że szybko się znudzi maluchowi, postaw na piękny, romantyczny baldachim.

Kupisz go w sklepach wnętrzarskich od 150 do 300 złotych (możesz go również uszyć samodzielnie). Gdy dziecko dorośnie, z łatwością będziesz mogła zmienić aranżację pokoju, nie zmieniając przy tym łóżka.

fot. Adobe Stock, mtlapcevic

Aby łóżko było przytulne, nie musi mieć wysokiego stelaża - wystarczy, że tylko zagłówek łóżka będzie imitował domek. Taka wersja ma jeden olbrzymi plus - możesz wybrać dowolne łóżko i dowolnej wielkości materac. Z pewnością spodoba się starszym dzieciom.

fot. Adobe Stock, Jodie Johnson

Wybierając łóżko domek trzeba pamiętać, że cały klimat pokoju tworzą rozmaite dekoracje i oświetlenie. Do ozdobienia dziecięcego domku przydadzą się cotton ballsy - kupisz je za kilkadziesiąt złotych na aukcjach internetowych. Warto kupić lub uszyć samodzielnie kolorowe chorągiewki i kilka wzorzystych poduszek.

fot. Adobe Stock, dzimin

